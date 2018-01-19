GÃ¼ncelleme: 19:18, 19 Ocak 2018 Cuma

Ä°ran'da SÃ¼nni alim Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'daÂ SÃ¼nni ilim merkezlerindenÂ Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Muhammed GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netiminin Ã¼lkenin Ã¶nde gelenÂ SÃ¼nni alimlerinden Abdulhamid Abdulzehi'yeÂ serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ±Â getirmesini sert bir dille eleÅŸtirdi.

Ä°ran'dan yayÄ±n yapan "sunnionline" haber sitesine konuÅŸan Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini "SÃ¼nni camiaya ihanet" olarak deÄŸerlendirdi.

Abdulzehi'nin Ä°slam Ã¼mmetinin birliÄŸi, Ä°ran'Ä±n gÃ¼venliÄŸi ve siyasi sorunlarda yapÄ±cÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle bahseden GÃ¼l, "Maalesef, dar gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ ve basiretten yoksun bazÄ± kimseler kanunlara aykÄ±rÄ± olarak Abdulzehi'nin Kirman eyaletine baÄŸlÄ± RemiÅŸk kasabasÄ±na gitmesine engel olmuÅŸtur. Bu olay SÃ¼nni camiayÄ± son derece rahatsÄ±z etti ve bu durum ÅŸiddetli eleÅŸtirilere sebep oldu." dedi.

Daruâ€™l-Ulum Ä°lim Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve Zahidan Cuma namazÄ± Ä°mamÄ± Abdulzehi, AsrÄ± Ä°ran haber sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan sadece Tahran ve Kum kentlerine gitmesine izin verildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.