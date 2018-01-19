GÃ¼ncelleme: 19:37, 19 Ocak 2018 Cuma

Pakistan'da kirli sular her yÄ±l 100 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyor





Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verilerine gÃ¶re, Pakistan'daki bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarÄ±n ve bu hastalÄ±klara baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 40'Ä±na kirli sularÄ±n neden oluyor. 200 milyona yakÄ±n nÃ¼fusa sahip Pakistan'da, Ã§evre kirliliÄŸi, hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ± ve Ã§arpÄ±k kentleÅŸme gibi nedenler yÃ¼zÃ¼nden, nÃ¼fusun Ã¼Ã§te ikisinin saÄŸlÄ±klÄ± sudan mahrum olduÄŸu belirtiliyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) verilerine gÃ¶re, her yÄ±l kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden 100 bin kiÅŸiden 50 binini 10 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklar oluÅŸturuyor. Temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, Ã¶zellikle kÄ±rsal bÃ¶lgelerde yaÅŸayan PakistanlÄ±larÄ±n en Ã¶nemli sorunlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. KÃ¶ylÃ¼lerin, temiz suya ulaÅŸmak iÃ§in her gÃ¼n kilometrelerce yol kat etmesi gerekiyor. Ãœlkedeki ÅŸiÅŸe sular da temiz su ihtiyacÄ±na cevap vermekte yetersiz kalÄ±yor. Pakistan Su KaynaklarÄ± Konseyinin araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, ÅŸiÅŸe su hizmeti veren 111 markadan 100'Ã¼nÃ¼n, iÃ§ilebilir su standartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. AA muhabirine konuÅŸan su uzmanÄ± Ä°hsan Siddiki, Pakistan'daki temiz su probleminin gÃ¼nden gÃ¼ne kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini ve kirli su nedeniyle Ã¶lÃ¼mlerin her yÄ±l artarak devam ettiÄŸini belirtti. Siddiki, "Pakistan, saÄŸlÄ±k bÃ¼tÃ§esinin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± kirli su nedeniyle bulaÅŸan hastalÄ±klarÄ±n tedavisine harcÄ±yor. EÄŸer insanlara temiz su saÄŸlayabilirsek bu sorun kolayca Ã§Ã¶zÃ¼lebilir." diye konuÅŸtu. HÃœKÃœMETÄ°N Ã‡ALIÅžMALARI SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Saira Afzal, hÃ¼kÃ¼metin temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atmaya devam ettiÄŸini belirtti. Sind ve Pencab eyaletlerinin yanÄ± sÄ±ra, kÄ±rsal bÃ¶lgelerdeki temiz su sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir dizi Ã¶nlem alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Afzal, "Ãœlkenin birÃ§ok bÃ¶lgesinde su arÄ±tma sistemleri kurduk. Ã–zellikle kÄ±rsal bÃ¶lgelerde laÄŸÄ±m borularÄ±nÄ±n temiz su borularÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Afzal, ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼metin bu Ã¶nlemlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuk felcinin rastlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerdeki temiz su sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in projeler geliÅŸtirmeye devam ettiÄŸini bildirdi. BARAJLAR TEMÄ°Z SU SORUNUNU KÃ–RÃœKLÃœYOR Hindistan'Ä±n, topraklarÄ±ndan doÄŸan ve Pakistan'a ulaÅŸan nehirler Ã¼zerindeki baraj sayÄ±sÄ±nÄ± her geÃ§en yÄ±l artÄ±rmasÄ±, Pakistan'daki su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n ana nedenlerinden biri olarak gÃ¶steriliyor. Hindistan'dan gelen nehirlerin debisinin dÃ¼ÅŸmesi yÃ¼zÃ¼nden Pakistan'da artan temiz su sorunu, birÃ§ok baraj projesinin rafa kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na neden oldu.Â Pakistan Su Konseyi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±ndan Gulam Murtaza, Ã¼lkedeki su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±na dikkati Ã§ekerek barajlardaki doluluk oranÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Murtaza, "Mevcut baraj ve kanallar nedeniyle temiz su kaynaklarÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ± Pakistan'da, temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmasÄ± iÃ§in yeni rezervlere ihtiyaÃ§ duyuluyor." ifadelerini kullandÄ±.Â Â

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