GÃ¼ncelleme: 19:58, 19 Ocak 2018 Cuma

ABD'den son dakika Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na veÂ TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda, "SÄ±nÄ±r GÃ¼venliÄŸi GÃ¼cÃ¼ yanlÄ±ÅŸ bir ifadeydi. Bu (Suriye'de) bir iÃ§ gÃ¼venlik oluÅŸumudur, TÃ¼rkiye'ye tehdit deÄŸildir." ifadelerini kullandÄ±.

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