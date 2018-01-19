DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
08:09, 20 Ocak 2018 Cumartesi
Latin Amerika
GÃ¼ncelleme: 20:10, 19 Ocak 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Meksika'da ÅŸiddetli deprem
Meksika'da ÅŸiddetli deprem
Foto: ArÅŸiv

Meksika'da 6,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meksika'da 6,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeÂ depremÂ meydana geldiÄŸi bildirildi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), merkez Ã¼ssÃ¼ Baja California eyaletine baÄŸlÄ± Loreto kentinin 77 kilometre kuzeydoÄŸusunda olan 6,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸini bildirdi.

Yerin 10 kilometre altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen sarsÄ±ntÄ±nÄ±n, can veya mal kaybÄ±na yol aÃ§Ä±p aÃ§madÄ±ÄŸÄ± ise henÃ¼z bilinmiyor.



Ä°lgili Konular Meksika'da 6 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meksikada 6 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meksika
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±

Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.
Sisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday
Sisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Lavrov Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekildiÄŸini yalanladÄ±
Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekildiÄŸini yalanladÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin soruya "Daha Ã¶nce yalanlandÄ±." diye cevap verdi.
Fitch TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fitch, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan" olduÄŸunu duyurdu
FukuÅŸima'nÄ±n 2 nolu reaktÃ¶rÃ¼ndeki erimiÅŸ nÃ¼kleer yakÄ±ta sonunda ulaÅŸÄ±ldÄ±
FukuÅŸima'nÄ±n 2 nolu reaktÃ¶rÃ¼ndeki erimiÅŸ nÃ¼kleer yakÄ±ta sonunda ulaÅŸÄ±ldÄ±

Japonya'da 2011 yÄ±lÄ±ndaki deprem ve ardÄ±ndan meydana gelen tsunamide zarar gÃ¶ren FukuÅŸima DaiÃ§i NÃ¼kleer Santralinin tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten ekipler 2 nolu reaktÃ¶rdeki tehlikeli nÃ¼kleer yakÄ±t kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.
KatarlÄ± Åžeyh Abdullah BAE'de alÄ±konulduÄŸunda intihara teÅŸebbÃ¼s etmiÅŸ
KatarlÄ± Åžeyh Abdullah, BAE'de alÄ±konulduÄŸunda intihara teÅŸebbÃ¼s etmiÅŸ

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi Ã¼yesi Åžeyh Abdullah bin Ali'nin BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde alÄ±konulduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± stres ve baskÄ± nedeniyle intihara teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi bildirildi.
Meksika'da ÅŸiddetli deprem
Meksika'da ÅŸiddetli deprem

Meksika'da 6,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi
ABD'den son dakika Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den son dakika Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
Pakistan'da kirli sular her yÄ±l 100 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden
Pakistan'da kirli sular her yÄ±l 100 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyor

Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Ä°ran'da SÃ¼nni alim Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m yasaÄŸÄ±
Ä°ran'da SÃ¼nni alim Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m yasaÄŸÄ±

Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD PKK Afrin'de Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na alÄ±yor
PYD/PKK Afrin'de Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na alÄ±yor

PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisi KudÃ¼s'te 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail polisi KudÃ¼s'te 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avusturya'da sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yeni birlik
Avusturya'da sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yeni birlik

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya'dan Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
Okyanuslar 2017'de en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±

Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD PYD PKK yÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtiriyor
ABD, PYD/PKKâ€™yÄ± TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na yerleÅŸtiriyor

ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.

Haberler

Trump'tan Meksika iÃ§in yeni 'duvar' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±
Trump'tan Meksika iÃ§in yeni 'duvar' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Meksika'da bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Meksika'da bir gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Meksika'da farklÄ± eyaletlerdeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Meksika'da farklÄ± eyaletlerdeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 18 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Meksika'nÄ±n bir kentinde ordu polisin silahlarÄ±na el koydu
Meksika'nÄ±n bir kentinde ordu polisin silahlarÄ±na el koydu

Meksika'da eyalet milletvekiline suikast
Meksika'da eyalet milletvekiline suikast

Meksika'da orduya polis yetkisi verildi
Meksika'da orduya polis yetkisi verildi

Meksika'da orduya, polis gÃ¶revi yetkisi de verilecek
Meksika'da orduya polis gÃ¶revi yetkisi de verilecek

Meksika'da Zetas uyuÅŸturucu karteli lideri yakalandÄ±
Meksika'da Zetas uyuÅŸturucu karteli lideri yakalandÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 