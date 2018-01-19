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GÃ¼ncelleme: 21:15, 19 Ocak 2018 Cuma

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KatarlÄ± Åžeyh Abdullah, BAE'de alÄ±konulduÄŸunda intihara teÅŸebbÃ¼s etmiÅŸ
KatarlÄ± Åžeyh Abdullah, BAE'de alÄ±konulduÄŸunda intihara teÅŸebbÃ¼s etmiÅŸ

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi Ã¼yesi Åžeyh Abdullah bin Ali'nin BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde alÄ±konulduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± stres ve baskÄ± nedeniyle intihara teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi Ã¼yesi Åžeyh Abdullah bin Ali'nin BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alÄ±konulduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± stres ve baskÄ± nedeniyle intihara teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalÄ± ile Ã¼lkedeki bazÄ± medya organlarÄ±, Åžeyh Abdullah'a ait olduÄŸu ifade edilen bir ses kaydÄ± yayÄ±mladÄ±.Â 

Ses kaydÄ±nda Åžeyh Abdullah, "Abu Dabi'de alÄ±konulduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± baskÄ± nedeniyle intihara teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yor.

Åžeyh Abdullah ayrÄ±ca, "Katar krizinin Ã§Ä±karlar Ã¼zerine kurulduÄŸunu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'Ä±n Katar'Ä±n servetini elde etmek istediÄŸini" ifade ediyor.

SÃ¶z konusu ses kaydÄ±na iliÅŸkin resmi makamlardan ise herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Al Sani ailesinden Åžeyh Abdullah bin Ali'nin, Abu Dabi'de alÄ±konulduÄŸu iddia edilmiÅŸ, BAE ise bunu yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Abdullah'Ä±n kardeÅŸi Åžeyh Halid de kardeÅŸinin alÄ±konulduÄŸu Abu Dabi'de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

SalÄ± gÃ¼n Åžeyh Abdullah'Ä±n BAE'den ayrÄ±larak Kuveyt'e geÃ§tiÄŸi bildirilmiÅŸti.

ÅžEYH ABDULLAH BÄ°N ALÄ° KÄ°MDÄ°R?

Katar ve 4 Arap Ã¼lkesi arasÄ±ndaki KÃ¶rfez krizine dek pek tanÄ±nmayan Abdullah bin Ali bin Abdullah Al Sani, ilk kez KatarlÄ± hacÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸi iÃ§in Selva SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± isteÄŸinde bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden sonra adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeye baÅŸladÄ±.

Katar'da Al Sani ailesinin Ã¶nemli ÅŸahsiyetlerinden Åžeyh Abdullah bin Ali, eski Katar Emiri Åžeyh Ali bin Abdullah Al Sani'nin dokuzuncu Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya geldi. Dedesi de eski Katar Emiri olan Abdullah bin Ali Ã¼lkede daha Ã§ok kuruculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± ve 1979-1988 arasÄ±nda baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Katar Binicilik BirliÄŸi ile bilinen bir ÅŸahsiyetti.

At biniciliÄŸinin yanÄ±nda Ã¶zel deve yetiÅŸtiriciliÄŸine de meraklÄ± olan Åžeyh Abdullah, Ã§eÅŸitli alanlarda ticari faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra arazi ve mÃ¼teahhitlik alanlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla da tanÄ±nÄ±yor.

Siyasi iliÅŸkilerden uzak bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen Åžeyh Abdullah bin Ali Al Sani'nin Suudi ArabistanlÄ± bir hanÄ±mla evli olduÄŸu iÃ§in yÄ±lÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± orada geÃ§irdiÄŸi belirtiliyor.

Åžeyh Abdullah bin Ali, AÄŸustos 2017'de Ã¶nce Suudi Arabistan VeliahtÄ± Muhammed bin Selman'la Cidde'de, ardÄ±ndan Kral Selman bin Abdulaziz'le Fas'ta yaz tatili sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸ ve Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede aÃ§Ä±lan resmi Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mlarda bulunmuÅŸtu.

KÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yÃ¼z binlerce takipÃ§iye ulaÅŸan Twitter hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda Katar yÃ¶netimine eleÅŸtiriler yÃ¶neltmesi ve hesabÄ± kullanÄ±m ÅŸekli, sÃ¶z konusu hesabÄ±n Åžeyh Abdullah'a ait olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kuvvetli ÅŸÃ¼pheler doÄŸurmuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Åžeyh Abdullah bin Ali BAE Katar
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