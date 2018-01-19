GÃ¼ncelleme: 22:20, 19 Ocak 2018 Cuma

TRT'yi iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda karar



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FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ±n iÅŸgaline iliÅŸkin 57'si tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 35 sanÄ±k mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde, Vodafone Park ile Ãœmraniye'deki Casper Plaza'nÄ±n pistine helikopterle asker indirilipÂ TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ±n iÅŸgaline iliÅŸkin 57'si tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, "AnayasanÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle 23 sanÄ±ÄŸaÂ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 35 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.Â Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce BakÄ±rkÃ¶y Adalet SarayÄ± Konferans Salonu'nda yapÄ±lan 18. duruÅŸmaya, 57 tutuklu sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â DuruÅŸmada, katÄ±lanlar CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM, BaÅŸbakanlÄ±k ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.Â SanÄ±klar ve avukatlarÄ±, esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan, tutuklu sanÄ±klar son sÃ¶zlerini sÃ¶yledi.Â Daha sonra kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, "AnayasanÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan 23 sanÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 35Â sanÄ±ÄŸÄ±n mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.Â AyrÄ±ca bazÄ± sanÄ±klara "yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ± engellemek", "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" gibi suÃ§lardan 3 yÄ±lla 16 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezalarÄ± veren mahkeme, 35 sanÄ±ÄŸÄ±n ise beraatÄ±na karar verdi.Â

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