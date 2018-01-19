GÃ¼ncelleme: 23:25, 19 Ocak 2018 Cuma

FukuÅŸima'nÄ±n 2 nolu reaktÃ¶rÃ¼ndeki erimiÅŸ nÃ¼kleer yakÄ±ta sonunda ulaÅŸÄ±ldÄ±





Japonya'da 2011 yÄ±lÄ±ndaki deprem ve ardÄ±ndan meydana gelen tsunamide zarar gÃ¶ren FukuÅŸima DaiÃ§i NÃ¼kleer Santralinin tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten ekipler 2 nolu reaktÃ¶rdeki tehlikeli nÃ¼kleer yakÄ±t kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, santrali iÅŸleten Tokyo Elektrik Enerjisi Åžirketi (TEPCO) reaktÃ¶r enkazÄ±nda keÅŸif yapmak Ã¼zere geliÅŸtirilen teleskopik robot kolunun ucuna yerleÅŸtirilen kamerayla erimiÅŸ haldeki nÃ¼kleer yakÄ±t yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n konumunu belirlediÄŸini duyurdu. Ana soÄŸutma tankÄ±nÄ±n altÄ±nda bulunan yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, rektÃ¶rÃ¼n basÄ±nÃ§ tankÄ±nÄ± eriterek aÅŸaÄŸÄ±ya sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. NÃ¼kleer yakÄ±t kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yerinin tespiti, santralin tÃ¼mÃ¼yle tahliye edilmesi yolunda Ã¶nemli bir adÄ±m. FukuÅŸima NÃ¼kleer Santralinin 1, 2 ve 3 nolu reaktÃ¶rlerinde kaza sonrasÄ± soÄŸutma sistemlerinin Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ± nedeniyle yakÄ±t tanklarÄ± erimiÅŸti. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve sonrasÄ±nda oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima NÃ¼kleer Santralinde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya neden olmuÅŸtu. BÃ¶lgede yaÅŸayan on binlerce kiÅŸi sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. FukuÅŸima'daki sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p santralin nihai olarak tasfiye edilmesinin on yÄ±llar sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.

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