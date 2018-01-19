FukuÅŸima'nÄ±n 2 nolu reaktÃ¶rÃ¼ndeki erimiÅŸ nÃ¼kleer yakÄ±ta sonunda ulaÅŸÄ±ldÄ±

Japon haber ajansÄ± Kyodo'da yer alan habere gÃ¶re, santrali iÅŸleten Tokyo Elektrik Enerjisi Åžirketi (TEPCO) reaktÃ¶r enkazÄ±nda keÅŸif yapmak Ã¼zere geliÅŸtirilen teleskopik robot kolunun ucuna yerleÅŸtirilen kamerayla erimiÅŸ haldeki nÃ¼kleer yakÄ±t yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n konumunu belirlediÄŸini duyurdu.
Ana soÄŸutma tankÄ±nÄ±n altÄ±nda bulunan yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, rektÃ¶rÃ¼n basÄ±nÃ§ tankÄ±nÄ± eriterek aÅŸaÄŸÄ±ya sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.
NÃ¼kleer yakÄ±t kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yerinin tespiti, santralin tÃ¼mÃ¼yle tahliye edilmesi yolunda Ã¶nemli bir adÄ±m.
FukuÅŸima NÃ¼kleer Santralinin 1, 2 ve 3 nolu reaktÃ¶rlerinde kaza sonrasÄ± soÄŸutma sistemlerinin Ã§alÄ±ÅŸmamasÄ± nedeniyle yakÄ±t tanklarÄ± erimiÅŸti.
Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem ve sonrasÄ±nda oluÅŸan tsunami, FukuÅŸima NÃ¼kleer Santralinde radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya neden olmuÅŸtu. BÃ¶lgede yaÅŸayan on binlerce kiÅŸi sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
FukuÅŸima'daki sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n tamamen kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p santralin nihai olarak tasfiye edilmesinin on yÄ±llar sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin soruya "Daha Ã¶nce yalanlandÄ±." diye cevap verdi.
Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan" olduÄŸunu duyurdu
Japonya'da 2011 yÄ±lÄ±ndaki deprem ve ardÄ±ndan meydana gelen tsunamide zarar gÃ¶ren FukuÅŸima DaiÃ§i NÃ¼kleer Santralinin tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten ekipler 2 nolu reaktÃ¶rdeki tehlikeli nÃ¼kleer yakÄ±t kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi Ã¼yesi Åžeyh Abdullah bin Ali'nin BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde alÄ±konulduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± stres ve baskÄ± nedeniyle intihara teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.