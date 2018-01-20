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08:09, 20 Ocak 2018 Cumartesi
DÃ¼nya
00:40, 20 Ocak 2018 Cumartesi

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Fitch, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±
Fitch, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu aÃ§Ä±kladÄ±

Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan" olduÄŸunu duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings,Â TÃ¼rkiye'nin kredi notunu teyit ettiÄŸini duyurdu.Â 

Fitch Ratings'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin yabancÄ± para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde teyit edildiÄŸi, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n de "duraÄŸan" olduÄŸu bildirildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin kredi durumunun, yÃ¼ksek enflasyon ve dÄ±ÅŸ finansman hassaslÄ±klarÄ± ve makroekonomik volatilite ile dÃ¼ÅŸÃ¼k kamu borcu, mali istikrar ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bÃ¼yÃ¼me performansÄ±nÄ±n bir dengesi olduÄŸu belirtildi.

TÃ¼rkiye'nin yapÄ±sal gÃ¶stergelerinin benzer Ã¼lkelerden daha iyi olduÄŸunun altÄ± Ã§izilen aÃ§Ä±klamada, 2017'de yÃ¼zde 6,8 bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ tahmin edilen TÃ¼rkiye ekonomisinin "gÃ¼Ã§lÃ¼ bÃ¼yÃ¼me" yakaladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Â 

AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin son 5 yÄ±lda yakaladÄ±ÄŸÄ± ortalama bÃ¼yÃ¼me oranÄ± olan yÃ¼zde 5,6'nÄ±n benzer Ã¼lkelerin ortalamasÄ± olan yÃ¼zde 3,5'in Ã§ok Ã¼zerinde olduÄŸuna iÅŸaret edilirken, teÅŸvikler, turizmdeki kademeli toparlanma ve ticari ortak olan Ã¼lkelerdeki saÄŸlam bÃ¼yÃ¼menin TÃ¼rkiye ekonomisini 2017'de desteklediÄŸi de ifade edildi.Â 

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Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Fitch
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