GÃ¼ncelleme: 01:30, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekildiÄŸini yalanladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, "ABD'ninÂ Suriye'de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulmasÄ± konusundaki Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir gÃ¼Ã§ oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Lavrov, BM Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.Â

Suriye'deki geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼" oluÅŸturulmasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± farklÄ± aÃ§Ä±klamalarla ilgili bir soruyuÂ "ABD'nin Suriye'de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi gÃ¼cÃ¼ oluÅŸturulmasÄ± konusundaki Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan endiÅŸe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir gÃ¼Ã§ oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve bu da Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda daha Ã¶nce verdiÄŸi sÃ¶zlerle Ã§eliÅŸiyor." ÅŸeklinde cevaplandÄ±rdÄ±.

Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin soruya "Daha Ã¶nce yalanlandÄ±." diye cevap verdi.

Ã–te yandan Lavrov, "Daha Ã¶nce yalanlandÄ± "Â ifadesini kullanmasÄ±na karÅŸÄ±n diÄŸer Rus yetkililer bu konuda bir aÃ§Ä±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ±.Â

"Ä°RAN NÃœKLEER ANLAÅžMASI HENÃœZ Ã–LÃœ DEÄžÄ°L"

Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± ile ilgili sorularÄ± yanÄ±tlayan Lavrov, ABD'nin bu konudaki tutumunu eleÅŸtirdi.

Lavrov,Â "Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± henÃ¼z Ã¶lÃ¼ deÄŸil ama anlaÅŸmanÄ±n taraflarÄ±ndan biri tek taraflÄ± Ã§ekilirse uygulanamaz hale gelir ve ortada anlaÅŸma kalmaz." dedi.

ABD'nin Avrupa BirliÄŸi'ndenÂ Ã¼lkeleri anlaÅŸmanÄ±n tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye aÃ§Ä±lmasÄ± konusunda ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak anlaÅŸmanÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lemeyeceÄŸini ve bunun Ä°ran iÃ§in kabul edilemez olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Lavrov, "Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya, ABD'nin yerini doldurabilir?" sorusuna ise Moskova'nÄ±n taraflara bu teklifi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve tekliflerinin hala geÃ§erli olduÄŸu yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

ABD'ninÂ BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuna yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± kesmesine iliÅŸkin ise bu kararÄ±n bÃ¶lgedeki Filistinli mÃ¼ltecilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± Ã§abalarÄ±nÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini ifade eden LavrovÂ bu konuda neler yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin tÃ¼m taraflarla gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.