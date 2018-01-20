BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen "Vatan Hikayesi" adlÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren konferansÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda MÄ±sÄ±r halkÄ±na seslenenÂ Sisi, "OnayÄ±nÄ±zÄ± tekrar almak iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ikinci dÃ¶nem adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± kabul ediniz. SeÃ§imlere yÃ¼ksek oranda katÄ±lÄ±m olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." dedi.
SeÃ§imlerin ana temasÄ±nÄ±n "Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, ÅŸeffaflÄ±k ve adaylara eÅŸit fÄ±rsat" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Sisi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi sÃ¼resince emanetin sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine verilen emaneti korumak iÃ§in elinden gelen bÃ¼tÃ¼n gayreti gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, konuÅŸmasÄ±nda vatan iÃ§in canÄ±nÄ± vermeye hazÄ±r olduÄŸunu dile getirerek, "iktidar ve koltuk peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bundan sonra da olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± SisiÂ ayrÄ±ca yolsuzluk yapanlarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna yaklaÅŸmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Sisi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Tercihlerinize dikkat edin. OylarÄ±nÄ±zÄ± hak edenden baÅŸkasÄ±na vermeyin. Siz yeni cumhurbaÅŸkanÄ±na geleceÄŸinizi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n geleceÄŸini teslim edeceksiniz. EÄŸer yolsuzluÄŸu engelleme imkanÄ±m olsaydÄ±, engellerdim. Yolsuzluk yapanlarÄ± biliyorum. Yolsuzluk yapanlarÄ±n, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna yaklaÅŸmasÄ±na izin vermeyeceÄŸim. SusmayacaÄŸÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah beni hesaba Ã§ekecek."
Sisi, 2014 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleriyle gÃ¶reve gelmiÅŸ, ikinci dÃ¶nem adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda aÃ§Ä±klama yapmayarak, "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem iÃ§in aday olmayacaÄŸÄ±nÄ±" kamuoyuna daha Ã¶nce deklare etmiÅŸti.Â
MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imler iÃ§in yarÄ±n adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Rus askerlerinin Afrin'den Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin soruya "Daha Ã¶nce yalanlandÄ±." diye cevap verdi.
Fitch Ratings, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n "duraÄŸan" olduÄŸunu duyurdu
Japonya'da 2011 yÄ±lÄ±ndaki deprem ve ardÄ±ndan meydana gelen tsunamide zarar gÃ¶ren FukuÅŸima DaiÃ§i NÃ¼kleer Santralinin tahliyesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten ekipler 2 nolu reaktÃ¶rdeki tehlikeli nÃ¼kleer yakÄ±t kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.
Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi Ã¼yesi Åžeyh Abdullah bin Ali'nin BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nde alÄ±konulduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± stres ve baskÄ± nedeniyle intihara teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "Suriye'de askeri bir operasyon, Suriye'nin istikrarÄ±na ve TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi endiÅŸelerine hizmet etmez." dedi.
Pakistan'da kirli su yoluyla bulaÅŸan hastalÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden her yÄ±l 100 bin insan hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Ä°ran'da SÃ¼nni ilim merkezlerinden Mahzeni Ulum Medresesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼l, Ä°ran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Ã¼lkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Abdulzehi'ye serbest dolaÅŸÄ±m sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesini eleÅŸtirdi
PYD/PKK'nÄ±n, Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisinin KudÃ¼s'te Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret eden 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kickl, ihtiyaÃ§ halinde kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sÄ±nÄ±rlarda denetim yapabilecek ve sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatabilecek ayrÄ± bir "sÄ±nÄ±r koruma birliÄŸi" kurulmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Breul, "TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi siyasi ve askeri aÃ§Ä±dan itidalli davranmasÄ±nÄ± bekliyor ve Ã¼mit ediyoruz. Ancak aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin, Suriye sÄ±nÄ±rÄ± boyunca meÅŸru menfaatleri olduÄŸu da ortadadÄ±r" dedi
Okyanuslar 2017'de son yÄ±llarÄ±n en sÄ±cak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±
ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.