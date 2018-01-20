GÃ¼ncelleme: 02:20, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Sisi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeniden aday

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen "Vatan Hikayesi" adlÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren konferansÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda MÄ±sÄ±r halkÄ±na seslenenÂ Sisi, "OnayÄ±nÄ±zÄ± tekrar almak iÃ§in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ikinci dÃ¶nem adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± kabul ediniz. SeÃ§imlere yÃ¼ksek oranda katÄ±lÄ±m olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." dedi.

SeÃ§imlerin ana temasÄ±nÄ±n "Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, ÅŸeffaflÄ±k ve adaylara eÅŸit fÄ±rsat" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Sisi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revi sÃ¼resince emanetin sorumluluÄŸunu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine verilen emaneti korumak iÃ§in elinden gelen bÃ¼tÃ¼n gayreti gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, konuÅŸmasÄ±nda vatan iÃ§in canÄ±nÄ± vermeye hazÄ±r olduÄŸunu dile getirerek, "iktidar ve koltuk peÅŸinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" bundan sonra da olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± SisiÂ ayrÄ±ca yolsuzluk yapanlarÄ±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna yaklaÅŸmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Sisi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tercihlerinize dikkat edin. OylarÄ±nÄ±zÄ± hak edenden baÅŸkasÄ±na vermeyin. Siz yeni cumhurbaÅŸkanÄ±na geleceÄŸinizi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n geleceÄŸini teslim edeceksiniz. EÄŸer yolsuzluÄŸu engelleme imkanÄ±m olsaydÄ±, engellerdim. Yolsuzluk yapanlarÄ± biliyorum. Yolsuzluk yapanlarÄ±n, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna yaklaÅŸmasÄ±na izin vermeyeceÄŸim. SusmayacaÄŸÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Allah beni hesaba Ã§ekecek."

Sisi, 2014 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleriyle gÃ¶reve gelmiÅŸ, ikinci dÃ¶nem adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda aÃ§Ä±klama yapmayarak, "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem iÃ§in aday olmayacaÄŸÄ±nÄ±" kamuoyuna daha Ã¶nce deklare etmiÅŸti.Â

MÄ±sÄ±r'da mart ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§imler iÃ§in yarÄ±n adaylÄ±k baÅŸvurularÄ± baÅŸlÄ±yor.