ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Adrian Rankine Galloway, PYD/PKK unsurlarÄ±nÄ± Tel Abyad'a taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± iddia ederken,Â PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG mensuplarÄ±nÄ±n Ayn el Arap (Kobani) ilÃ§esinden Tel Abyad'a geÃ§tiÄŸine yÃ¶nelik sorularÄ± ise geÃ§iÅŸtirdi.Â
Anadolu AjansÄ±nÄ±n (AA), ABD ordusunun Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki keÅŸif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1000'e yakÄ±n PYD/PKK'lÄ±nÄ±n Tel Abyad hattÄ±na konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin haberi Ã¼zerine AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.
BinbaÅŸÄ± Galloway'in, PYD/PKK'nÄ±n paravanÄ± SDG yerine "PYD/YPG" ismini kullanmasÄ± da dikkati Ã§ekti.
AA muhabirinin, "YPG iÃ§in konuÅŸtunuz ama SDG iÃ§in de bu bilgiyi yalanlayabiliyor musunuz?" ÅŸeklindeki sorusunu ise Galloway, "SDG adÄ±na konuÅŸamam, sadece ABD kuvvetleri adÄ±na konuÅŸurum." diyerek geÃ§iÅŸtirdi.
TÃ¼rkiye'nin PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile ilgili kaygÄ±larÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ± savunan Adrian Rankine Galloway, PKK'nÄ±n ABD tarafÄ±ndan da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD'nin PKK'ya herhangi bir destek vermediÄŸini iddia etti.
AA'nÄ±n Tel Abyad'da gÃ¼venilir kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, ABD ordusunun zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve pikaplarÄ±ndan oluÅŸan konvoylarÄ±, geÃ§en cuma ve salÄ± gÃ¼nÃ¼, PYD/PKK'nÄ±n SDG adÄ±nÄ± kullanarak iÅŸgalde tuttuÄŸu Tel Abyad bÃ¶lgesine geldi.
Amerikan askerleri, 10 araÃ§tan oluÅŸan konvoylarla 2 gÃ¼n boyunca Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda keÅŸif yaptÄ±.
ABD ordusunun, TÃ¼rkiye'nin AkÃ§akale sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki Tel Abyad kapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ± ile buranÄ±n doÄŸu ve batÄ± hatlarÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan PYD/PKKÂ bÃ¶lgeye sevkiyatta bulundu.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgalindeki Ayn el Arap ilÃ§esinin gÃ¼neyinde bulunan Ayn Ä°sa beldesinden araÃ§larla hareket eden 1000'den fazla PYD/PKK'lÄ± Tel Abyad'a getirildi.
Ã–rgÃ¼t, Tel Abyad'da TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na bakan, aralarÄ±nda KanÄ±ytra, Tel Fender, CarÄ±h, Slip ve Han kÃ¶ylerinin bulunduÄŸu 10 civarÄ±nda gÃ¶zlem noktasÄ±na da takviye yaptÄ±.
GÃ¶zlem noktalarÄ±nda en fazla 15 PYD/PKK'lÄ± bulunurken, takviyelerle bu sayÄ± her bir noktada yaklaÅŸÄ±k 100'er PYD/PKK'lÄ±ya ulaÅŸtÄ±.Â
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.
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ABD ordusunun, Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Tel Abyad hattÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸiflerin ardÄ±ndan bine yakÄ±n PYD/PKKâ€™lÄ± bÃ¶lgeye yerleÅŸtirildi.