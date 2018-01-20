09:48, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kseliyor





BÃ¶lgede, Ã¶ÄŸleden sonra Trakya kesimi, gece ise Ä°stanbul ve Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu olmasÄ±, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± Marmara BÃ¶lgesi'nde, Ã¶ÄŸleden sonra Trakya kesiminin, gece ise Ä°stanbul ve Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± mevsim normallerinin 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyredecek. Az bulutlu, zamanla parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgede, Ã¶ÄŸleden sonra Trakya kesiminin, gece saatlerinde ise Ä°stanbul ve Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu geÃ§mesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n gece Trakya'da yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca, bÃ¶lgede rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerinden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlar uyarÄ±lÄ±yor.

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