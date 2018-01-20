Güncelleme: 14:00, 20 Ocak 2018 Cumartesi

İskender Bey ölümünün 550. yılında Arnavut liderler tarafından anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Bülteni

Arnavutların milli kahramanı olarak nitelendirilen İskender Bey (Gjergj Kastrioti – Skenderbeu) 17 Ocak 1468 tarihinde vefat etti. Müslüman Arnavut halkta bir karşılığı olmayan İskender Bey, ölümünün 550. Yılında Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’da Arnavut liderler tarafından çeşitli törenlerle anıldı.

Osmanlı sarayında büyüyen İskender Bey Macarların Osmanlı ordusuna karşı kazandığı bir savaş sonrasında Osmanlı ordusundan kaçarak tekrar Hıristiyan oldu ve Arnavutluk’ta bir isyan başlattı. Ulusal Arnavut tarihinin ana kahramanı İskender Bey (Gjergj Kastrioti), sonradan isyan edip haçlılarla ittifak kurdu ve Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna karşı savaştı.

2018 yılı İskender Bey’in 550. Ölüm yıldönümü vesilesiyle Arnavut dünyasında İskender Bey yılı olarak ilan edildi. Makedonya’da iktidarda bulunan Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) lideri Ali Ahmeti, aynı partiden Meclis Başkanı Talat Caferi, milletvekili Artan Grubi, Çayır Belediyesi Başkanı Visar Ganiu, Üsküp Türk Çarşısı’nın bitiminde bulunan İskender Bey meydanında İskender Bey’in vefatının 550. Ölüm yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katıldı. İskender Bey anıtı önüne çelenk bırakan BDİ lideri Ali Ahmeti, "İskender Bey Arnavutların ve Balkan milletlerinin en büyük simgesidir. Bugün büyük bir onur ile Ohri Çerçeve Anlaşması’nın İskender Bey soluğu olduğunu söyleyebilirim. Biz bugün büyük bir onur ile bu büyük şahsiyeti anıyoruz” şeklinde konuştu.

KASAMİ VE SELA’DAN İSKENDER BEY PAYLAŞIMI

BESA Hareketi eski başkanı Bilal Kasami de İskender Bey’in ölüm yıldönümü vesilesiyle Facebook hesabından açıklama yaptı. Kasami, dün yayınladığı mesajda “17 Ocak 1468 tarihinde Arnavutların milli kahramanı İskender Bey (Gjergj Kastrioti – Skenderbeu) vefat etti. O asırlar boyunca Arnavut ulusunun efsanevi figürü olarak kalacaktır, o bir efsanedir ve her dâim savaşta ilk safta yer alan ve idealleri, uğruna inandıkları, vatanı ve savaş arkadaşları için hayatını feda etmekten zerre kaçınmayan gerçek bir kahramanın tasviridir” ifadelerini kullandı.

İskender Bey’in ölüm yıldönümü vesilesiyle facebook hesabından açıklama yapan diğer bir Makedonyalı lider ise Arnavut İttifakı Başkanı Ziyadin Sela. Yazısına birliğin sembolü İskender Bey, diyerek başlayan Sela, “Bizim ulusal kahramanımız İskender Bey’in (Gjergj Kastriot Skenderbeu) 550’nci ölüm yıldönümü, ulusumuzun ne kadar eskiye dayandığının bir ispatıdır. Bu durum bizim tarihimizde dopdolu kahramanlar olduğunu ve ulusumuz hakkında dünya tarihinde izler bıraktığını gösteren gurur verici bir durumdur” dedi.

Makedonya’daki Arnavut siyasi liderler (Ali Ahmeti (BDİ), Gëzim Ostreni (UNİTETİ), Menduh Thaçi (PDSH), Nexhmedin Kahremani (BESA Hareketi), Vesel Memedi (RDK)) ‘in İskender Bey ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayınlamadıkları dikkat çekti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Demokratik Partisi Genel Başkanı Lulzim Başa ve eski başbakanı Sali Berişa, İskender Bey’in ölümünün 550. Yıldönümü dolayısıyla farklı etkinlikler düzenledi.

Benzer görüntüler Kosova’da da yaşandı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Başbakan Ramuş Haradinay, Meclis Başkanı Kadri Veseli, muhalefet partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Başkanı Albin Kurti, İskender Bey’in ölüm yıldönümü vesilesiyle düzenlenen çeşitli programlara katılarak İskender Bey’i yücelten konuşmalar yaptılar. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi yaptığı bir açıklamada, “550 yıl önce Avrupa’nın en ünlü komutanlarından İskender Bey (Gjergj Kastrioti) vefat etti. Kendisi, Arbır devletinin başında dönemin en büyük imparatorluğu olan Osmanlı’nın istilâsına direndi. İskender Bey (Gjergj Kastrioti) haklı olarak Hıristiyanlığın atleti ve Batı uygarlığının koruyucusu olarak bilinir” ifadelerini kullandı.

Bugün, modern ulus inşa sürecinde ciddi bir yer edinen İskender Bey aracılığıyla siyasi liderler tarafından Türk – Osmanlı düşmanlığı körüklenirken, başta Makedonya olmak üzere Arnavutluk ve Kosova’da yaşayan Müslüman Arnavut halkı, Türkleri tarihlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu da Arnavut halk ile siyasi liderler arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Kaynak: Time Balkan