DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:11, 20 Ocak 2018 Cumartesi
Afganistan
10:10, 20 Ocak 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±
BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä±, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor" dedi

BM GÃ¼venlik Konseyi'ndeki Afganistan oturumunda konuÅŸan Lavrov, Afganistan'daki terÃ¶rÃ¼n ve uyuÅŸturucu Ã¼retiminin bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Afganistan'da terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelenin bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi gerektirdiÄŸini sÃ¶yleyen Lavrov, "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä± Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.

Lavrov, Afgan hÃ¼kÃ¼meti ve Taliban'a Ã¼lkede devam eden savaÅŸa son vermek iÃ§in hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± John Sullivan ise zaferin savaÅŸ alanÄ±nda kazanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ve soruna siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, uzlaÅŸÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸa giden tek yol olduÄŸunu ve Taliban'Ä±n mÃ¼zakere masasÄ±na oturmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Afganistan'Ä±n terÃ¶r ve organize suÃ§larla mÃ¼cadelesinin hem bÃ¶lgesel hem kÃ¼resel sonuÃ§larÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getirerek, bu tehditlerle mÃ¼cadelenin sadece Afganistan'Ä±n sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadelenin etkili bir ÅŸekilde yapÄ±labilmesi iÃ§in bÃ¶lgesel ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iÅŸbirliÄŸinin gerektiÄŸini kaydetti.

BM GÃ¼venlik Konseyi ocak ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kazakistan'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov ise Afganistan'da istikrarÄ±n bÃ¶lgenin huzura kavuÅŸmasÄ±na katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



Ä°lgili Konular Rusya Afganistan BMGK ABD afganistan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Afganistan Haberleri
10 Berlin TarÄ±m BakanlarÄ± KonferansÄ± baÅŸladÄ±
10. Berlin TarÄ±m BakanlarÄ± KonferansÄ± baÅŸladÄ±

Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor
LÃ¼bnan'da donarak Ã¶len Suriyeliler 15 oldu
LÃ¼bnan'da donarak Ã¶len Suriyeliler 15 oldu

LÃ¼bnan'da donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyeli daha bulundu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15'e ulaÅŸtÄ±
Rus Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Rus Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nijerya hÃ¼kÃ¼metinden barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Nijerya hÃ¼kÃ¼metinden barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

HÃ¼kÃ¼met, NDA militanlarÄ± ve bÃ¶lge genÃ§lerinden barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi
Kosova hapishanelerinde imamlar vaaz verecek
Kosova hapishanelerinde imamlar vaaz verecek

Kosova Adalet BakanÄ± Abelard Tahiri, terÃ¶r suÃ§larÄ± nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek imamlarÄ±n Kosova Ä°stihbarat AjansÄ±-AKI tarafÄ±ndan teyit edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ± kurtarÄ±ldÄ±
Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ± kurtarÄ±ldÄ±

Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ±, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic Kosova'da
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic Kosova'da

Vucic, Ã¼lkenin kuzey kÄ±smÄ±nda bulunan ve SÄ±rp siyasetÃ§i Ä°vanovic'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Mitrovitsa'yÄ± ziyaret etti
Ä°sveÃ§'te camiye gamalÄ± haÃ§ Ã§izildi
Ä°sveÃ§'te camiye gamalÄ± haÃ§ Ã§izildi

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.
BelÃ§ika'da polisten sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yeni taktik
BelÃ§ika'da polisten sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yeni taktik

Polisin, tepki Ã§ekmemek iÃ§in BrÃ¼ksel'in merkezinde bir parkta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlar dÃ¼zenleyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin Ä°srail'i UCM'ye ÅŸikayet etti
Filistin, Ä°srail'i UCM'ye ÅŸikayet etti

Filistin, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlalleri nedeniyle Ä°srail'i UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ÅŸikayet etti.
Kazakistan'da UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ±
Kazakistan'da UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ±

TÃ¼rkiye'den 7 Ã¼niversitenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ± baÅŸladÄ±
Ä°skender Bey Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550 yÄ±lÄ±nda Arnavut liderler tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±
Ä°skender Bey Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550. yÄ±lÄ±nda Arnavut liderler tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±

OsmanlÄ± ordusundan kaÃ§arak HÄ±ristiyan olan ve OsmanlÄ±â€™ya karÅŸÄ± isyan baÅŸlatan Ä°skender Bey, Makedonya, Arnavutluk ve Kosovaâ€™daki siyasi liderler tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550. YÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Ã‡in'den ABD'ye GÃ¼ney Ã‡in Denizi tepkisi
Ã‡in'den ABD'ye GÃ¼ney Ã‡in Denizi tepkisi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ã‡in, herhangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡in'in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±
BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä±, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor" dedi
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met resmi olarak quot kapandÄ± quot
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met resmi olarak "kapandÄ±"

ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met, geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senato'dan geÃ§ememesi nedeniyle Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde resmi olarak kapandÄ±
ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Tel Abyad'a yÄ±ÄŸÄ±nak' aÃ§Ä±klamasÄ±

Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.

Haberler

Cemaat-ul Ahrar Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Horasani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±
Cemaat-ul Ahrar Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Horasani'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±

Trump'Ä±n yeni Afganistan stratejisine tepkiler
Trump'Ä±n yeni Afganistan stratejisine tepkiler

Trump'Ä±n Afganistan stratejisi hala aÃ§Ä±klanmadÄ±
Trump'Ä±n Afganistan stratejisi hala aÃ§Ä±klanmadÄ±

ABD 6 Afgan gence vize verecek
ABD 6 Afgan gence vize verecek

Afganistan'da Bagram Ã¼ssÃ¼nde gÃ¶revli korumalara saldÄ±rÄ±
Afganistan'da Bagram Ã¼ssÃ¼nde gÃ¶revli korumalara saldÄ±rÄ±

Afganistan'a atÄ±lan bombalarÄ±n anasÄ±'na 'etkisi azdÄ±' savunmasÄ±
Afganistan'a atÄ±lan bombalarÄ±n anasÄ±'na 'etkisi azdÄ±' savunmasÄ±

ABD Savunma BakanÄ± Mattis Afganistan'da
ABD Savunma BakanÄ± Mattis Afganistan'da

UCM SavcÄ±sÄ±: ABD Afganistan'da savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi
UCM SavcÄ±sÄ± ABD Afganistan'da savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 