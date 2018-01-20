10:10, 20 Ocak 2018 Cumartesi

BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±

BM GÃ¼venlik Konseyi'ndeki Afganistan oturumunda konuÅŸan Lavrov, Afganistan'daki terÃ¶rÃ¼n ve uyuÅŸturucu Ã¼retiminin bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Afganistan'da terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelenin bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸi gerektirdiÄŸini sÃ¶yleyen Lavrov, "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä± Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi.

Lavrov, Afgan hÃ¼kÃ¼meti ve Taliban'a Ã¼lkede devam eden savaÅŸa son vermek iÃ§in hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde doÄŸrudan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± John Sullivan ise zaferin savaÅŸ alanÄ±nda kazanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± ve soruna siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, uzlaÅŸÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸa giden tek yol olduÄŸunu ve Taliban'Ä±n mÃ¼zakere masasÄ±na oturmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Afganistan'Ä±n terÃ¶r ve organize suÃ§larla mÃ¼cadelesinin hem bÃ¶lgesel hem kÃ¼resel sonuÃ§larÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getirerek, bu tehditlerle mÃ¼cadelenin sadece Afganistan'Ä±n sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadelenin etkili bir ÅŸekilde yapÄ±labilmesi iÃ§in bÃ¶lgesel ve Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iÅŸbirliÄŸinin gerektiÄŸini kaydetti.

BM GÃ¼venlik Konseyi ocak ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kazakistan'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov ise Afganistan'da istikrarÄ±n bÃ¶lgenin huzura kavuÅŸmasÄ±na katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.