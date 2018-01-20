10:23, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Bakan Elvan Mali'de Ã¶ÄŸrenci yurdu aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Mali'de TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n bÃ¼nyesindeki Åžehit Fethi Sekin Ã–ÄŸrenci Yurdu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Elvan, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkede ve bÃ¶lgede olduÄŸu gibi Mali'de de Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶revler Ã¼stlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Mali'de 5 kampÃ¼ste 18 okulun faaliyet gÃ¶sterdiÄŸini dile getiren Elvan, sÃ¶z konusu okullarda 2 bin 600 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 480 personelin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Yurda, geÃ§en yÄ±l Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde terÃ¶ristlerle girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n verildiÄŸini belirten Elvan, "Allah ondan ve tÃ¼m ÅŸehitlerimizden razÄ± olsun." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin baÅŸta FETÃ– ve PKK olmak Ã¼zere tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelesini kararlÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Elvan, "Hain FETÃ–, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkemize yÃ¶nelik algÄ± operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ancak onlarÄ±n yakasÄ±nÄ± hiÃ§bir yerde bÄ±rakmadÄ±k, bundan sonra da bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n neresinde olurlarsa olsunlar, bu hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n peÅŸini asla bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Maarif VakfÄ±, bu noktada Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶revi yerine getiriyor." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, bÃ¶lgesinde ve Ã§evresinde mazlumlarÄ±n ve maÄŸdurlarÄ±n umudu olan bir Ã¼lke konumunda bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Elvan, TÃ¼rkiye'nin elini her zaman bu insanlara uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bakan Elvan, konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan okulu gezdi, Ã¶ÄŸrencilerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

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