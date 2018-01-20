PKK'nÄ±n Afrin'den aÃ§tÄ±ÄŸÄ± taciz ateÅŸlerine karÅŸÄ±lÄ±k verildi

Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.