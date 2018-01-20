DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Antalya ve NevÅŸehir'de bazÄ± alanlar "teknoloji geliÅŸtirme bÃ¶lgeleri" olarak tespit edildi.
Konuya iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararlarÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Buna gÃ¶re, Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler mahallesindeki 3 ayrÄ± alan "Antalya OSB Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi" olarak belirlendi.
NevÅŸehir'in Merkez ilÃ§esi Sulusaray Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 25 bin metrekare alan da "Kapadokya Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi" olarak tespit edildi.
Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler mahallesindeki 3 ayrÄ± alan "Antalya OSB Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi" olarak belirlendi.
YENÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Esmerer, "SektÃ¶r lideri olan dernek Ã¼yesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Bu ziyaretle hem gÃ¶nÃ¼l kÃ¶prÃ¼lerini, hem de ticari kÃ¶prÃ¼leri saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyoruz" dedi
TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±n organizasyonuyla 15-17 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek "TÃ¼rkiye-Katar Ä°ÅŸ Forumu"na katÄ±lacak.
Ä°TO, Ã¼yelerine ticari danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetini tek ofis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda verecek
KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde dÃ¼zenlenecek, TÃ¼rk-Yemen Ä°ÅŸ Forumu'na dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yatÄ±rÄ±m yapan 150'den fazla Yemenli iÅŸ adamÄ± katÄ±lacak
TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, "Bankalar kara liste uygulamasÄ±yla esnafÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ tÄ±kÄ±yor.Etkin sicil affÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesi ÅŸart" dedi
ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AÅž arasÄ±nda "SARP Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi" tedarikine yÃ¶nelik 76,8 milyon avro tutarÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±
SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± kasÄ±mda yÃ¼zde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatÄ± yÃ¼zde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu
â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,47'nin altÄ±na geriledi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, daha Ã¶nce 2 AralÄ±k 2016'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini duyurduÄŸu TÃ¼rkiye'nin kredi notu gÃ¶zden geÃ§irme tarihini gÃ¼ncellenen takviminden Ã§Ä±kardÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k Kanununda usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin para cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
DÃ¼nya TÃ¼rk Ä°ÅŸ Konseyi (DTÄ°K) Avrupa BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde hedeflerine ulaÅŸamayÄ±p "ekonomik savaÅŸ" aÃ§anlara karÅŸÄ± Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, TÃ¼rkiye'ye bin avro gÃ¶ndererek TÃ¼rk bankalarÄ±nda hesap aÃ§ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
HaklarÄ±nda Ã§Ä±kan haber sonrasÄ± hukuki yollara baÅŸvuran Murat Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding, grupla baÄŸlantÄ±lÄ± hisselerden ciddi miktarlarda alÄ±m yaparak, hissedarlarÄ±na haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda yolunda mesaj veriyor. Bu hisse alÄ±mlarÄ±nÄ±n, artarak sÃ¼receÄŸi belirtiliyor