10:59, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Antalya ve NevÅŸehir'de "teknoloji geliÅŸtirme bÃ¶lgesi"





Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler mahallesindeki 3 ayrÄ± alan "Antalya OSB Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi" olarak belirlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya ve NevÅŸehir'de bazÄ± alanlar "teknoloji geliÅŸtirme bÃ¶lgeleri" olarak tespit edildi. Konuya iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararlarÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi KÃ¶mÃ¼rcÃ¼ler mahallesindeki 3 ayrÄ± alan "Antalya OSB Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi" olarak belirlendi. NevÅŸehir'in Merkez ilÃ§esi Sulusaray Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 25 bin metrekare alan da "Kapadokya Teknoloji GeliÅŸtirme BÃ¶lgesi" olarak tespit edildi.

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