11:17, 20 Ocak 2018 Cumartesi

MHP'nin KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ± baÅŸladÄ±





Genel BaÅŸkan BahÃ§eli, MYK, MDK ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde ziyaret ettiÄŸi ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'na karanfil bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP'nin iki gÃ¼n sÃ¼recek kampÄ± iÃ§in KÄ±zÄ±lcahamam ilÃ§esine gelen Genel BaÅŸkan Devlet BahÃ§eli, ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret etti. MHP'nin Merkez YÃ¶netim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grubu ortak toplantÄ±larÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± kampta, Ã¶ncelikle TÃ¼rkiye'nin siyasi gÃ¼ndemine iliÅŸkin fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. Kampta, toplantÄ±lar Ã§erÃ§evesinde, "Meclis'te MHP'nin faaliyetleri, ekonomik geliÅŸmeler, dÄ±ÅŸ politika ile Suriye, Irak meselesi ve terÃ¶r" konularÄ±nda sunumlar yapÄ±lacak. KÄ±zÄ±lcahamam Patalya Otel'de bugÃ¼n baÅŸlayan kamp, yarÄ±n Genel BaÅŸkan Devlet BahÃ§eli'nin gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile sona erecek. ToplantÄ±lara katÄ±lmak Ã¼zere ilÃ§eye gelen Genel BaÅŸkan BahÃ§eli, otele gitmeden Ã¶nce ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret etti. BahÃ§eli ve beraberindekiler, Kur'an-Ä± Kerim tilavetinin ardÄ±ndan dua ederek ÅŸehit isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu alana karanfil bÄ±raktÄ±. AnÄ±tta bulunan "GÃ¶kbÃ¶rÃ¼ OtaÄŸÄ±"nda bir sÃ¼re dinlenen ve Ã§ay iÃ§en BahÃ§eli'ye, KÄ±zÄ±lcahamam Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin GÃ¼ney tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraklÄ± tablo ve oltu taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tesbih hediye edildi. BahÃ§eli, daha sonra toplantÄ±larÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± otele geÃ§ti. KampÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ndeki toplantÄ±lar basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸecek.

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