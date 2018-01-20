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12:34, 20 Ocak 2018 Cumartesi

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TYB'nin "40 YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ± ve AfiÅŸleri" sergisi
TYB'nin

TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸinin kuruluÅŸunun 40. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla, "40 YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ± ve AfiÅŸleri" sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸinin (TYB) kuruluÅŸunun 40. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla, "40 YÄ±lÄ±n FotoÄŸraflarÄ± ve AfiÅŸleri" sergisi BaÅŸkentliler ile buluÅŸtu.

TYB kurucusu ve ÅŸeref baÅŸkanÄ± Mehmet DoÄŸan ve TYB Genel BaÅŸkanÄ± Musa KazÄ±m ArÄ±can, birliÄŸin genel merkezinin Ã¶nÃ¼ndeki serginin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

DoÄŸan, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, birliÄŸin 40. yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶rmekten bÃ¼yÃ¼k onur ve mutluluk duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KuruluÅŸ kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenleneceÄŸini belirten DoÄŸan, bu etkinliklerden biri olan sergide, 40 yÄ±ldÄ±r toplanan binlerce fotoÄŸraf ve yÃ¼zlerce afiÅŸten seÃ§ilen fotoÄŸraflarÄ±n bulunduÄŸunu ifade etti.

ArÄ±can da 40. yÄ±l dolayÄ±sÄ±yla yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda 40 bÃ¼yÃ¼k faaliyet dÃ¼zenleneceÄŸini dile getirdi.

BÃ¼yÃ¼k yazar ve fikir adamlarÄ±yla ilgili anma programlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yaÅŸayan yazarlarla ilgili toplantÄ±lar da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± anlatan ArÄ±can, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Etkinlikler kapsamÄ±nda genÃ§ yazarlara yÃ¶nelik faaliyetler Ã¶nemli yer tutuyor. Ankara'da YazÄ± ve Yazarlar MÃ¼zesi oluÅŸturmak iÃ§in ilk adÄ±m bu yÄ±l atÄ±lacak. Cumhuriyetin 95. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi kapsamlÄ± bir sempozyumun BakÃ¼ veya BiÅŸkek'te yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. 40 yÄ±lÄ±n muhasebesi, toplantÄ±larÄ± ve bilgi ÅŸÃ¶lenleri yapÄ±lacak. GenÃ§ yazarlara yÃ¶nelik faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtirilecek."



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