12:41, 20 Ocak 2018 Cumartesi

DoÄŸu Anadolu'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsala ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor





Olumsuz hava koÅŸullarÄ± Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsal kesimdeki mahalle yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde etkili olan olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 622 kÃ¶y ve kÄ±rsal kesimdeki mahalle yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor. BÃ¶lge genelinde 4 gÃ¼ndÃ¼r aralÄ±klarla etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve yer yer etkili olan tipi ile buzlanma yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Erzurum'da 400, Tunceli'de 165, Erzincan'da 32, Kars'ta 7, Ardahan'da 14 ve IÄŸdÄ±r'da 4 olmak Ã¼zere toplam 622 kÃ¶y ve kÄ±rsal kesimdeki mahalle yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor BÃ¶lgede, KarayollarÄ±, Ä°l Ã–zel Ä°dare ve belediyelere baÄŸlÄ± karla mÃ¼cadele ekipleri kapalÄ± yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Ekipler, yollarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kaldÄ±rÄ±mlarda kar kÃ¼reme ile tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

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