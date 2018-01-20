13:17, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Ã‡in'den ABD'ye GÃ¼ney Ã‡in Denizi tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma bakanlÄ±klarÄ±, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Huangyen AdasÄ±'na yaklaÅŸan ABD'ye ait savaÅŸ gemisi nedeniyle Washington yÃ¶netimine tepki gÃ¶sterdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lu Kang yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin USS Hopper adlÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze destroyerinin 17 Ocak'ta sÃ¶z konusu bÃ¶lgedeki Huangyen AdasÄ±'ndan 12 deniz mili aÃ§Ä±ktaki karasularÄ±na izinsiz girdiÄŸini iddia ederek Washington yÃ¶netimini Ã‡in'in egemenliÄŸini ihlal etmekle suÃ§ladÄ±.

SÃ¶z konusu geminin, Ã‡in'in egemenliÄŸine ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verdiÄŸini ve bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren Ã‡in'e ait gemi ve personellerin hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SÃ¶zcÃ¼, ordu gÃ¼Ã§lerinin bunun Ã¼zerine sÃ¶z konusu savaÅŸ gemisine uzaklaÅŸmasÄ± ihtarÄ±nda bulunduÄŸunu kaydetti.

SÃ¶zcÃ¼ Lu, Pekin yÃ¶netiminin, Washington'Ä±n bu eyleminden oldukÃ§a rahatsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, Ã¼lkenin bu noktada gerekli Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"Ã‡in, her Ã¼lkenin uluslararasÄ± kanunlara gÃ¶re GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde seyrÃ¼sefer serbestisi kapsamÄ±nda hareket etmesine saygÄ± duyuyor. Ancak her hangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡inâ€™in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor." ifadelerini kullanan Lu, ABD'ye provokatif eylemlerden uzak durmasÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± dÃ¼zeltmesi, iki Ã¼lke iliÅŸkileri ile bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±na zarar vermekten kaÃ§Ä±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"SORUN Ã‡IKARMAYIN"

Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vu Ã‡ien ise ABD'yi Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki ada ve kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n sulara sÃ¼rekli savaÅŸ gemisi gÃ¶ndermek, bu ÅŸekilde hem iki Ã¼lke gemi ve personelinin gÃ¼venliÄŸine hem de Ã‡inâ€™in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermekle suÃ§ladÄ±.

ABD'yi Ã‡in'in egemenliÄŸine ve bÃ¶lge Ã¼lkelerinin Ã§abalarÄ±na saygÄ± duymaya Ã§aÄŸÄ±ran Vu, Washington yÃ¶netimine sorun Ã§Ä±karmamasÄ± ve geliÅŸmekte olan iki Ã¼lke askeri iliÅŸkilerine aksi yÃ¶nde hareket etmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli deniz gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduÄŸu belirtilen GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã¼zerinde Ã‡in baÅŸta olmak Ã¼zere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 9 kesik Ã§izgili haritayla GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde bÃ¶lgenin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunuyor.