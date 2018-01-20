Ã‡in'den ABD'ye GÃ¼ney Ã‡in Denizi tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Savunma bakanlÄ±klarÄ±, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki Huangyen AdasÄ±'na yaklaÅŸan ABD'ye ait savaÅŸ gemisi nedeniyle Washington yÃ¶netimine tepki gÃ¶sterdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Lu Kang yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin USS Hopper adlÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze destroyerinin 17 Ocak'ta sÃ¶z konusu bÃ¶lgedeki Huangyen AdasÄ±'ndan 12 deniz mili aÃ§Ä±ktaki karasularÄ±na izinsiz girdiÄŸini iddia ederek Washington yÃ¶netimini Ã‡in'in egemenliÄŸini ihlal etmekle suÃ§ladÄ±.
SÃ¶z konusu geminin, Ã‡in'in egemenliÄŸine ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar verdiÄŸini ve bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren Ã‡in'e ait gemi ve personellerin hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SÃ¶zcÃ¼, ordu gÃ¼Ã§lerinin bunun Ã¼zerine sÃ¶z konusu savaÅŸ gemisine uzaklaÅŸmasÄ± ihtarÄ±nda bulunduÄŸunu kaydetti.
SÃ¶zcÃ¼ Lu, Pekin yÃ¶netiminin, Washington'Ä±n bu eyleminden oldukÃ§a rahatsÄ±z olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, Ã¼lkenin bu noktada gerekli Ã¶nlemleri alacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
"Ã‡in, her Ã¼lkenin uluslararasÄ± kanunlara gÃ¶re GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde seyrÃ¼sefer serbestisi kapsamÄ±nda hareket etmesine saygÄ± duyuyor. Ancak her hangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡inâ€™in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor." ifadelerini kullanan Lu, ABD'ye provokatif eylemlerden uzak durmasÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± dÃ¼zeltmesi, iki Ã¼lke iliÅŸkileri ile bÃ¶lgenin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±na zarar vermekten kaÃ§Ä±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
"SORUN Ã‡IKARMAYIN"
Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vu Ã‡ien ise ABD'yi Ã‡in'in GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki ada ve kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n sulara sÃ¼rekli savaÅŸ gemisi gÃ¶ndermek, bu ÅŸekilde hem iki Ã¼lke gemi ve personelinin gÃ¼venliÄŸine hem de Ã‡inâ€™in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermekle suÃ§ladÄ±.
ABD'yi Ã‡in'in egemenliÄŸine ve bÃ¶lge Ã¼lkelerinin Ã§abalarÄ±na saygÄ± duymaya Ã§aÄŸÄ±ran Vu, Washington yÃ¶netimine sorun Ã§Ä±karmamasÄ± ve geliÅŸmekte olan iki Ã¼lke askeri iliÅŸkilerine aksi yÃ¶nde hareket etmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli deniz gÃ¼zergahlarÄ±ndan olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduÄŸu belirtilen GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã¼zerinde Ã‡in baÅŸta olmak Ã¼zere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 9 kesik Ã§izgili haritayla GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde bÃ¶lgenin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunuyor.
Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor
LÃ¼bnan'da donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyeli daha bulundu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15'e ulaÅŸtÄ±
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met, NDA militanlarÄ± ve bÃ¶lge genÃ§lerinden barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi
Kosova Adalet BakanÄ± Abelard Tahiri, terÃ¶r suÃ§larÄ± nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek imamlarÄ±n Kosova Ä°stihbarat AjansÄ±-AKI tarafÄ±ndan teyit edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ±, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.
Vucic, Ã¼lkenin kuzey kÄ±smÄ±nda bulunan ve SÄ±rp siyasetÃ§i Ä°vanovic'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Mitrovitsa'yÄ± ziyaret etti
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.
Polisin, tepki Ã§ekmemek iÃ§in BrÃ¼ksel'in merkezinde bir parkta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlar dÃ¼zenleyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlalleri nedeniyle Ä°srail'i UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ÅŸikayet etti.
TÃ¼rkiye'den 7 Ã¼niversitenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ± baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± ordusundan kaÃ§arak HÄ±ristiyan olan ve OsmanlÄ±â€™ya karÅŸÄ± isyan baÅŸlatan Ä°skender Bey, Makedonya, Arnavutluk ve Kosovaâ€™daki siyasi liderler tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550. YÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ã‡in, herhangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡in'in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä±, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor" dedi
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met, geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senato'dan geÃ§ememesi nedeniyle Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde resmi olarak kapandÄ±
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.