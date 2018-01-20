DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:11, 20 Ocak 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
13:43, 20 Ocak 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu
Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya gitmek isteyen tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri Ã¼lkelere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kuyruk oluÅŸturdu.

TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 7 kilometreye ulaÅŸtÄ±. KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 600, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden ise yaklaÅŸÄ±k 300 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ AydÄ±n Ã–zalp, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸamdan bu yana sÄ±rada beklediÄŸini sÃ¶yledi.

Uzayan kuyruklarÄ±n tÄ±r ÅŸofÃ¶rlerini olumsuz etkilediÄŸini ifade eden Ã–zalp, "Saatlerdir sÄ±rada bekliyorum. Kuyrukta beklemek bizleri Ã§ok yoruyor. AkÅŸamdan beri 4 kilometre gelebildim. Problemin ne olduÄŸunu ve kimden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tam olarak bilmiyoruz. Yetkililerimiz bu soruna kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulsun. Kuyrukta insani ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamakta zorlanÄ±yoruz. Bu kuyruklar Ã¼lke ihracatÄ±nÄ± da etkiliyor. Biz taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mallarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede teslim edip iÅŸimiz bitirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

Almanya'ya giden tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yunus KÄ±r da 10 saattir sÄ±rada beklediÄŸini belirterek, "Ã–nÃ¼mde 5 kilometrelik kuyruk var. Tahminen yarÄ±n gece Ã§Ä±karÄ±m. Bu sÄ±ralar TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n ihracatÄ±nÄ± ve ithalatÄ±nÄ± engelleyen bir durum. Bu konuya yetkililerimizin Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ±nÄ± talep ediyoruz." diye konuÅŸtu



Ä°lgili Konular Edirne Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± kapÄ±kule sÄ±nÄ±r
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Afrin'e 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' baÅŸladÄ±
Afrin'e 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' baÅŸladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'na baÅŸladÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birlikler Afrin'e girmeye baÅŸladÄ±
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birlikler Afrin'e girmeye baÅŸladÄ±

Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±
SÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor
SÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§eleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor.
Edirne'de quot gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± quot operasyonu
Edirne'de "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonu

Operasyonda 23 yabancÄ± uyruklu yakalanÄ±rken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tutuklandÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na iÅŸ makineleri sevk edildi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na iÅŸ makineleri sevk edildi

Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri araÃ§lar ile iÅŸ makineleri sevk edildi
RTÃœK Marmara BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±
RTÃœK Marmara BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor" dedi
Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu
Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
YenikapÄ±'da quot KanlÄ± Ocak quot fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
YenikapÄ±'da "KanlÄ± Ocak" fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±ldÄ±

Azerbaycan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembolÃ¼ sayÄ±lan ve tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak katliamÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf sergisi YenikapÄ± Metro Ä°stasyonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±
DoÄŸu Anadolu'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsala ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
DoÄŸu Anadolu'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsala ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsal kesimdeki mahalle yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
MHP'nin KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ± baÅŸladÄ±
MHP'nin KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ± baÅŸladÄ±

Genel BaÅŸkan BahÃ§eli, MYK, MDK ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde ziyaret ettiÄŸi ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'na karanfil bÄ±raktÄ±
PKK'nÄ±n Afrin'den aÃ§tÄ±ÄŸÄ± taciz ateÅŸlerine karÅŸÄ±lÄ±k verildi
PKK'nÄ±n Afrin'den aÃ§tÄ±ÄŸÄ± taciz ateÅŸlerine karÅŸÄ±lÄ±k verildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince PYD/PKK tarafÄ±ndan Afrin'den aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸlerine karÅŸÄ±lÄ±k verilerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± vuruldu
Bakan Elvan Mali'de Ã¶ÄŸrenci yurdu aÃ§tÄ±
Bakan Elvan Mali'de Ã¶ÄŸrenci yurdu aÃ§tÄ±

KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, Mali'de TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n bÃ¼nyesindeki Åžehit Fethi Sekin Ã–ÄŸrenci Yurdu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kseliyor
Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klar yÃ¼kseliyor

BÃ¶lgede, Ã¶ÄŸleden sonra Trakya kesimi, gece ise Ä°stanbul ve Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu olmasÄ±, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor
TRT'yi iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda karar
TRT'yi iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ±nda karar

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ±n iÅŸgaline iliÅŸkin 57'si tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 35 sanÄ±k mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret
Mehmet Altan'Ä±n tahliye talebine bir kez daha ret

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.

Haberler

Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda, tÄ±r yoÄŸunluÄŸu
Bulgaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda tÄ±r yoÄŸunluÄŸu

Bulgaristanâ€™a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda Ã§ile devam ediyor
Bulgaristan a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda Ã§ile devam ediyor

KapÄ±kule'de 8 kilometrelik kuyruk
KapÄ±kule'de 8 kilometrelik kuyruk

Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda bayram yoÄŸunluÄŸu
Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda bayram yoÄŸunluÄŸu

SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluk
SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluk

Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu
Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

KapÄ±kuleâ€™de 14 kilometre Bulgaristan kuyruÄŸu
KapÄ±kule de 14 kilometre Bulgaristan kuyruÄŸu

Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r yoÄŸunluÄŸu
Bulgaristan'a aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r yoÄŸunluÄŸu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 