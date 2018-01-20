Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa'ya gitmek isteyen tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.
Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri Ã¼lkelere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kuyruk oluÅŸturdu.
TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 7 kilometreye ulaÅŸtÄ±. KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 600, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden ise yaklaÅŸÄ±k 300 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.
TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ AydÄ±n Ã–zalp, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸamdan bu yana sÄ±rada beklediÄŸini sÃ¶yledi.
Uzayan kuyruklarÄ±n tÄ±r ÅŸofÃ¶rlerini olumsuz etkilediÄŸini ifade eden Ã–zalp, "Saatlerdir sÄ±rada bekliyorum. Kuyrukta beklemek bizleri Ã§ok yoruyor. AkÅŸamdan beri 4 kilometre gelebildim. Problemin ne olduÄŸunu ve kimden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tam olarak bilmiyoruz. Yetkililerimiz bu soruna kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulsun. Kuyrukta insani ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamakta zorlanÄ±yoruz. Bu kuyruklar Ã¼lke ihracatÄ±nÄ± da etkiliyor. Biz taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mallarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede teslim edip iÅŸimiz bitirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
Almanya'ya giden tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yunus KÄ±r da 10 saattir sÄ±rada beklediÄŸini belirterek, "Ã–nÃ¼mde 5 kilometrelik kuyruk var. Tahminen yarÄ±n gece Ã§Ä±karÄ±m. Bu sÄ±ralar TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n ihracatÄ±nÄ± ve ithalatÄ±nÄ± engelleyen bir durum. Bu konuya yetkililerimizin Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ±nÄ± talep ediyoruz." diye konuÅŸtu
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'na baÅŸladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§eleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor.
Operasyonda 23 yabancÄ± uyruklu yakalanÄ±rken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tutuklandÄ±
Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri araÃ§lar ile iÅŸ makineleri sevk edildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
Azerbaycan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembolÃ¼ sayÄ±lan ve tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak katliamÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf sergisi YenikapÄ± Metro Ä°stasyonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±
Olumsuz hava koÅŸullarÄ± Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsal kesimdeki mahalle yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
Genel BaÅŸkan BahÃ§eli, MYK, MDK ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde ziyaret ettiÄŸi ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'na karanfil bÄ±raktÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince PYD/PKK tarafÄ±ndan Afrin'den aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸlerine karÅŸÄ±lÄ±k verilerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± vuruldu
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, Mali'de TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n bÃ¼nyesindeki Åžehit Fethi Sekin Ã–ÄŸrenci Yurdu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
BÃ¶lgede, Ã¶ÄŸleden sonra Trakya kesimi, gece ise Ä°stanbul ve Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu olmasÄ±, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ±n iÅŸgaline iliÅŸkin 57'si tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 35 sanÄ±k mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.