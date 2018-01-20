13:43, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Avrupa'ya aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda tÄ±r kuyruÄŸu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa'ya gitmek isteyen tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda yoÄŸunluÄŸa neden oldu.

Ä°hracat yÃ¼klerini teslim edecekleri Ã¼lkelere yetiÅŸtirmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri, Bulgaristan'Ä±n yoÄŸunluÄŸa cevap verememesi Ã¼zerine sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda kuyruk oluÅŸturdu.

TÄ±r kuyruÄŸu KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 7 kilometreye ulaÅŸtÄ±. KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 600, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nden ise yaklaÅŸÄ±k 300 tÄ±r, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ± bekliyor.

TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ AydÄ±n Ã–zalp, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n akÅŸamdan bu yana sÄ±rada beklediÄŸini sÃ¶yledi.

Uzayan kuyruklarÄ±n tÄ±r ÅŸofÃ¶rlerini olumsuz etkilediÄŸini ifade eden Ã–zalp, "Saatlerdir sÄ±rada bekliyorum. Kuyrukta beklemek bizleri Ã§ok yoruyor. AkÅŸamdan beri 4 kilometre gelebildim. Problemin ne olduÄŸunu ve kimden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tam olarak bilmiyoruz. Yetkililerimiz bu soruna kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulsun. Kuyrukta insani ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamakta zorlanÄ±yoruz. Bu kuyruklar Ã¼lke ihracatÄ±nÄ± da etkiliyor. Biz taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mallarÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede teslim edip iÅŸimiz bitirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.

Almanya'ya giden tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Yunus KÄ±r da 10 saattir sÄ±rada beklediÄŸini belirterek, "Ã–nÃ¼mde 5 kilometrelik kuyruk var. Tahminen yarÄ±n gece Ã§Ä±karÄ±m. Bu sÄ±ralar TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n ihracatÄ±nÄ± ve ithalatÄ±nÄ± engelleyen bir durum. Bu konuya yetkililerimizin Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ±nÄ± talep ediyoruz." diye konuÅŸtu