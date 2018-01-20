13:59, 20 Ocak 2018 Cumartesi

RTÃœK Marmara BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor." dedi.

Radyo ve Televizyonlarda DoÄŸru, GÃ¼zel ve AnlaÅŸÄ±lÄ±r TÃ¼rkÃ§e KullanÄ±mÄ±nÄ±n YaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Projesi'nin Marmara BÃ¶lgesi'ndeki radyo ve televizyon yayÄ±ncÄ±larÄ±na tanÄ±tÄ±lmasÄ± amacÄ±yla BaÅŸiskele'deki bir otelde dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸan IÅŸÄ±k, TÃ¼rkÃ§e'nin doÄŸru, gÃ¼zel ve anlaÅŸÄ±lÄ±r ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n aslÄ±nda bir gelecek meselesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Diline sahip Ã§Ä±kmayan bir Ã¼lkenin geleceÄŸine sahip olma ÅŸansÄ± da olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren IÅŸÄ±k, bir toplum diline ne kadar hakimse ve ne kadar gÃ¼zel kullanÄ±yorsa geleceÄŸe de o kadar emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼yebileceÄŸini ifade etti.

IÅŸÄ±k, eÄŸer bir grup veya yapÄ± bir Ã¼lkeye husumet besliyorsa uzun vadeli sonuÃ§ alacaÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ±nÄ±n dile yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± olduÄŸunu Ã§Ã¼nkÃ¼ dil bozulursa kÃ¼ltÃ¼rÃ¼n de Ã§ok ciddi zarar gÃ¶receÄŸini vurgulayarak, "KÃ¼ltÃ¼rÃ¼n zarar gÃ¶rmesi medeniyet deÄŸerlerinin aÅŸÄ±nmasÄ±na sebep olur. Medeniyet deÄŸerlerinin aÅŸÄ±nmasÄ± da hiÃ§ kuÅŸkusuz bir milletin beka sorununu ortaya Ã§Ä±karÄ±r ve dile yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±yla aslÄ±nda dÃ¼ÅŸman ordularÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rdan bir Ã¼lkeye saldÄ±rÄ±sÄ± arasÄ±nda pek de fark yoktur." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkÃ§e'nin bir dÃ¶nem FransÄ±zca'nÄ±n tahakkÃ¼mÃ¼ altÄ±nda olduÄŸunu, biraz da Ã¶zentiden kaynaklanan FransÄ±zca kelimeleri kullanmanÄ±n bir farklÄ±lÄ±k alameti olarak kabul edildiÄŸine iÅŸaret eden IÅŸÄ±k, "Åžimdi maalesef sadece TÃ¼rkÃ§e deÄŸil pek Ã§ok dÃ¼nya dili Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±nda. Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, aynÄ± sorunun pek Ã§ok dÃ¼nya dilinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Buna karÅŸÄ± Ã¼lkelerin Ã§ok Ã¶nemli tedbirleri de var. Bu konuda sizler Ã§ok Ã¶nemli ve kritik bir konumdasÄ±nÄ±z. Dilin doÄŸru, gÃ¼zel ve anlaÅŸÄ±lÄ±r kullanÄ±lmasÄ± konusunda Ã¶zellikle televizyonunun Ã§ok Ã¶nemli fonksiyonu var. Ä°nsanlar zaman zaman haber iÃ§in, zaman zaman eÄŸlence iÃ§in zaman zaman farklÄ± programlar iÃ§in televizyonun baÅŸÄ±ndalar. Ä°ÅŸte TÃ¼rkÃ§e'nin orada gÃ¼zel kullanÄ±mÄ± insanlarÄ± da TÃ¼rkÃ§e'yi gÃ¼zel konuÅŸmaya teÅŸvik ediyor ama oradaki TÃ¼rkÃ§e'nin kullanÄ±mÄ±ndaki Ã¶zensizlik de belli bir sÃ¼re sonra sokaÄŸa yansÄ±yor. Ordular bir Ã¼lkenin meÅŸru savunma gÃ¼cÃ¼dÃ¼r ve Ã¼lkenin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ordular korur ama kÃ¼ltÃ¼rel tahakkÃ¼me karÅŸÄ± aslÄ±nda Ã¼lkeyi koruyacak en Ã¶nemli unsurlardan biri radyo ve televizyon spikerleri, sunucularÄ± ve bu alanda Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z."

RTÃœK'Ã¼n sadece ceza kesen bir kurum olmasÄ±nÄ±n arzu ettikleri bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten IÅŸÄ±k, "DoÄŸrusu RTÃœK deyince herkes ceza kesen bir kurum olarak gÃ¶rÃ¼yor. AslÄ±nda bu doÄŸru deÄŸil. Modern yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nda ceza kesmek son Ã§are olmalÄ±, rehberlik esas amaÃ§ olmalÄ±. RTÃœK'Ã¼n bu noktada Ã§ok deÄŸerli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Ben bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bundan sonra da artarak devam edeceÄŸine inanÄ±yorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK) BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yerlikaya da bireylerin dil kullanÄ±mÄ±nda aile ve okul kadar radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±nÄ±n da Ã¶nemli etkisi bulunduÄŸunu kaydetti.

YayÄ±nlardaki dil yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m topluma yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, televizyon sunucularÄ±nÄ±n, reklam yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n, dizi kahramanlarÄ±nÄ±n kullandÄ±klarÄ± ifadelerin toplumun diline yerleÅŸtiÄŸini vurgulayan Yerlikaya, radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e'nin kurallarÄ±na uygun bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, toplumu oluÅŸturan bireylerin dili doÄŸru kullanmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Yerlikaya, RTÃœK tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye'de izleyicilerin gÃ¼nde 3-5 saat televizyon izlediÄŸi bilgisini vererek, "Hafta sonlarÄ± bu sÃ¼re 5 saate kadar artmaktadÄ±r. En fazla izlenen programlar ise yerli diziler, kuÅŸak programlarÄ±, yarÄ±ÅŸmalar ve haberlerdir. Bu arada maalesef bazÄ± aileler televizyonu dadÄ± olarak gÃ¶rmekteler ve bu saatlerin Ã§ok Ã¼zerinde Ã§ocuklar televizyon izlemektedirler. Bu programlarda kullanÄ±lan dilin toplumun dili haline geldiÄŸi sÃ¶ylenebilir. Bu nedenle radyo ve televizyonlarda program sunan, muhabirlik veya metin yazarlÄ±ÄŸÄ± yapan medya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e'yi kurallarÄ±na uygun kullanmalarÄ±nÄ± beklemek izleyicinin en doÄŸal hakkÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan RTÃœK Ä°nsan KaynaklarÄ± ve EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanÄ± Fendiye Ä°nci Ã–zkan, Radyo ve Televizyonlarda DoÄŸru, GÃ¼zel ve AnlaÅŸÄ±lÄ±r TÃ¼rkÃ§e KullanÄ±mÄ±nÄ±n YaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Projesi ve pilot eÄŸitim sÃ¼reci hakkÄ±nda bilgi verdi.

ToplantÄ±, ATV Haber spikeri Cem Ã–ÄŸretir'in radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±nda TÃ¼rkÃ§e'nin kurallarÄ±na uygun kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nemiyle ilgili verdiÄŸi konferansÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.

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