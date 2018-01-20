14:20, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Kazakistan'da UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da, TÃ¼rkiye'den Ã¼niversitelerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Kazakistan EÄŸitim ve Bilim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra Asya Ã¼lkelerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 100'den fazla Ã¼niversiteden temsilci ve Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±.

Fuarda TÃ¼rkiye'yi, 4'Ã¼ devlet, 3'Ã¼ Ã¶zel olmak Ã¼zere 7 Ã¼niversite temsil etti.

Gazi Ãœniversitesi EÄŸitim FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. YÃ¼cel GeliÅŸli, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rki Cumhuriyetlere Ã¶zel ilgi gÃ¶sterdiklerini belirterek, "AmacÄ±mÄ±z hem Ã¼lkeleri birbirlerine yakÄ±nlaÅŸtÄ±rmak hem de ortak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ tekrar paylaÅŸmak." ifadelerini kullandÄ±.

KazakistanlÄ± Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼ksek lisans veya doktora iÃ§in TÃ¼rkiye'yi tercih etmesinin daha avantajlÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden GeliÅŸli, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rki cumhuriyetlerin, yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã¶ÄŸrenci gÃ¶nderecekse TÃ¼rkiye'ye gÃ¶ndermesi hem ekonomik hem de nitelik aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k avantaj. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BatÄ± Ã¼lkelerinde dolar Ã¼zerinden hesap edersek, bir Ã¶ÄŸrencinin yaklaÅŸÄ±k yÄ±llÄ±k maliyeti 25 bin dolar civarÄ±nda. TÃ¼rkiye'de ise 5 bin dolara okur. Kalite aÃ§Ä±sÄ±ndan TÃ¼rkiye'de, BatÄ±'daki Ã¼niversitelerle Ã§ok rahat rekabet edebilecek Ã¼niversiteler var. TÃ¼rkiye'ye gelmelerini tavsiye ederim ve mutlu olacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

GeliÅŸli, kÃ¼ltÃ¼r ve dil yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bir avantaj olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "TÃ¼rk toplumu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, TÃ¼rki halklarÄ± yabancÄ± olarak gÃ¶rmez. TÃ¼rki devletlerden gelen biri Ankara sokaklarÄ±nÄ± gezerken, kendini yabancÄ± hissetmez." dedi.

Ankara Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Selahaddin Ã–ÄŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ de TÃ¼rkiye'ye daha Ã§ok yabancÄ± Ã¶ÄŸrencinin gelmesini, TÃ¼rkiye'den de yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã¶ÄŸrenci gitmesini desteklediklerini, bÃ¶ylece karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Kazakistan'dan lisans ve lisansÃ¼stÃ¼ dÃ¼zeyde Ã¶ÄŸrenciler, Ã¼niversitemize gelirlerse memnun oluruz." diyen Ã–ÄŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Ã¼niversitenin Ã¶ÄŸrencilere kÃ¼tÃ¼phane, yurt ve baÅŸka imkanlar sunduÄŸunu aktardÄ±.

Ã–ÄŸÃ¼lmÃ¼ÅŸ, yaptÄ±klarÄ± birÃ§ok iÅŸ birliÄŸi protokolleri Ã§erÃ§evesinde, Kazak devlet Ã¼niversitelerinden Ankara Ãœniversitesine Ã¶ÄŸrencilerin geldiÄŸini belirterek, daha Ã§ok lisansÃ¼stÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerin TÃ¼rkiye'yi tercih ettiÄŸini dile getirdi.

Giresun Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Enver SarÄ± ise fuar Ã§erÃ§evesinde sabah saatlerinden itibaren 20-30 Ã¶ÄŸrenciyle konuÅŸtuÄŸunu ve gelenlerin Ã§oÄŸunun Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nde TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrendiklerini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rkiyeâ€™ye inanÄ±lmaz bir ilgi var." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye'de eÄŸitim fiyatlarÄ±nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelere gÃ¶re ucuz olmasÄ± konusunda Kazak Ã¶ÄŸrencilerin yeterli bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SarÄ±, "Yeterli tanÄ±tÄ±mÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± fark ettim. Bunu yaparsak, Kazakistan'dan Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci Ã§ekebileceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

SarÄ±, Giresin Ãœniversitesinde eÄŸitim gÃ¶ren bine yakÄ±n yabancÄ± Ã¶ÄŸrencinin yaklaÅŸÄ±k 200'Ã¼nÃ¼n Kazak olduÄŸunu ve onlarla Ã¶zel ilgilendiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

Fuar yarÄ±n sona erecek.