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20:11, 20 Ocak 2018 Cumartesi
GÃ¼ncel
14:38, 20 Ocak 2018 Cumartesi

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Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na iÅŸ makineleri sevk edildi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na iÅŸ makineleri sevk edildi

Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri araÃ§lar ile iÅŸ makineleri sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar ve iÅŸ makineleri Hatay'a ulaÅŸtÄ±.

TÄ±rlar Ã¼zerinde Hatay'a giriÅŸ yapan askeri araÃ§lar ile iÅŸ makineleri, KÄ±rÄ±khan ve Hassa ilÃ§esindeki birliklere sevk edildi.

AraÃ§larÄ±n, sÄ±nÄ±r birliklerine takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Afrin sÄ±nÄ±rÄ±ndaki askeri karakollarÄ±n Ã§evresindeki mevziler de gÃ¼Ã§lendirilmeye devam ediliyor.

AÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 8 ton civarÄ±nda olan, yaklaÅŸÄ±k 2 metre yÃ¼kseklik ve geniÅŸlikteki dev bloklar, araÃ§larla sÄ±nÄ±r birliklerine taÅŸÄ±ndÄ±. BloklarÄ±n, sÄ±nÄ±r karakollarÄ± Ã§evresine yerleÅŸtirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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Ä°lgili Konular askeri sevkiyat Suriye TÃ¼rkiye
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