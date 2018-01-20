14:51, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Filistin, Ä°srail'i UCM'ye ÅŸikayet etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riyad el-Maliki, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "16 yaÅŸÄ±ndaki Ahed et-Temimi'nin tutukluluk durumu Ã¶rnek gÃ¶sterilerek, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlalleri nedeniyle Ä°srail hakkÄ±nda UCM'ye ÅŸikayette bulunduklarÄ±nÄ±" belirtti.

Temimi'nin 19 AralÄ±k 2017'de keyfi ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Maliki, bunun Ä°srail'in Filistin halkÄ±na ve Ã§ocuklarÄ±na yÃ¶nelik ihlal ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k politikasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir delili olduÄŸunu ifade etti.

UCM'ye yapÄ±lan ÅŸikayetin, Filistin halkÄ±nÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in bir an Ã¶nce soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koyduÄŸuna iÅŸaret eden Maliki, Ã§ocuklarÄ±n tutuklanmasÄ±nÄ±n "uluslararasÄ± insan haklarÄ±nÄ±n, Ã¶zellikle de Ã§ocuk haklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir ihlali olduÄŸuna ve UCM'nin ihtisas alanÄ±ndaki suÃ§lara girdiÄŸine" dikkati Ã§ekti.

Maliki, geniÅŸ Ã§aplÄ± ve sistematik ÅŸekilde uygulanan bu suÃ§larÄ±n, Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin Filistinlilere karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ baskÄ±cÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± politikalarÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

Filistinli Bakan, UCM SavcÄ±sÄ± Fatou Bensouda'ya Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi savaÅŸ suÃ§larÄ±na iliÅŸkin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ã¶n soruÅŸturmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda "Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik suÃ§lara son verilmesi iÃ§in yargÄ± yetkisini gecikmeden kullanma" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Maliki ayrÄ±ca Ä°srail'in Filistin topraklarÄ±ndaki sÃ¶mÃ¼rgecilik faaliyetlerini giderek arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair Bensouda'ya bir mesaj ilettiklerini aktardÄ±.

Filistin, Nisan 2014'te UCM'ye resmen Ã¼ye olmuÅŸtu.