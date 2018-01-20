DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°psala ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen "gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" operasyonunda, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 23 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, jandarma ekipleri Kumdere kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± kontrollerde, S.G'nin kullandÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼sÃ¼ durdurdu.
AraÃ§ta yapÄ±lan aramada, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan ve BangladeÅŸ uyruklu 23 kiÅŸi tespit edildi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve kaÃ§aklar iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ S.G, jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede tutuklandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'na baÅŸladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§eleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor.
Operasyonda 23 yabancÄ± uyruklu yakalanÄ±rken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tutuklandÄ±
Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri araÃ§lar ile iÅŸ makineleri sevk edildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu
Azerbaycan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sembolÃ¼ sayÄ±lan ve tarihe "KanlÄ± Ocak" olarak geÃ§en 20 Ocak katliamÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf sergisi YenikapÄ± Metro Ä°stasyonu'nda aÃ§Ä±ldÄ±
Olumsuz hava koÅŸullarÄ± Erzurum, Tunceli, Erzincan, Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r'da 622 kÃ¶y ve kÄ±rsal kesimdeki mahalle yolunda ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
Genel BaÅŸkan BahÃ§eli, MYK, MDK ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde ziyaret ettiÄŸi ÃœlkÃ¼cÃ¼ Åžehitler AnÄ±tÄ±'na karanfil bÄ±raktÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince PYD/PKK tarafÄ±ndan Afrin'den aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸlerine karÅŸÄ±lÄ±k verilerek Ã¶rgÃ¼tÃ¼n barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± vuruldu
KalkÄ±nma BakanÄ± Elvan, Mali'de TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±nÄ±n bÃ¼nyesindeki Åžehit Fethi Sekin Ã–ÄŸrenci Yurdu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
BÃ¶lgede, Ã¶ÄŸleden sonra Trakya kesimi, gece ise Ä°stanbul ve Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu olmasÄ±, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 3 ila 5 derece Ã¼zerinde seyretmesi bekleniyor
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde TRT'nin Ulus'taki yerleÅŸkesi ve Digiturk binasÄ±nÄ±n iÅŸgaline iliÅŸkin 57'si tutuklu 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 23 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 35 sanÄ±k mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Anayasa Mahkemesi'nin gazeteci Mehmet Altan hakkÄ±nda hak ihlaline iliÅŸkin kararÄ±n gerekÃ§esinin aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tahliye talebi bir kez daha reddedildi.