LÃ¼bnan'da donarak Ã¶len Suriyeliler 15 oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
LÃ¼bnan'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyelinin daha bulunduÄŸu ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 15'e yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.
LÃ¼bnan'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±ndaki Masna bÃ¶lgesinde Suriye'den LÃ¼bnan'a geÃ§mek isterken donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 Suriyelinin cesedi bulundu.
Ã–te yandan, Sivil Savunma Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, yine Masna bÃ¶lgesinde donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 3 Suriyeliye daha ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Suriye uyruklu 3 kiÅŸinin ise donmak Ã¼zereyken bulunduÄŸu ve tedavi iÃ§in Bekaa Vadisi'ndeki bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden Suriyeli sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'Ã¼ Ã§ocuk olmak Ã¼zere 15'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi'nden (UNHCR) yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada, Suriyelilerin donarak hayatÄ±nÄ± kaybetmesi nedeniyle derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸu belirtildi.
KurbanlarÄ±n kaÃ§ak yollardan LÃ¼bnan'a girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken olumsuz hava ÅŸartlarÄ± altÄ±nda Ã§ok zorlu geÃ§itleri kullandÄ±klarÄ±na deÄŸinilerek, bÃ¶lge halkÄ±, sivil savunma ekipleri ile ordunun desteÄŸiyle biri hamile olmak Ã¼zere gruptan hayatta kalanlarÄ±n bulunduÄŸu ve hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
DÃ¼n aynÄ± bÃ¶lgede donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 9 Suriyelinin bulunduÄŸu bildirilmiÅŸti.
LÃ¼bnan'daki mÃ¼lteciler iÃ§in kÄ±ÅŸ mevsimi, Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na dayanÄ±ksÄ±z olmasÄ± ve sobalarÄ± iÃ§in mazot bulamamalarÄ±ndan dolayÄ± Ã§etin geÃ§iyor. Ãœlkedeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda Ã¶nceki yÄ±llarda da soÄŸuklar nedeniyle Ã¶lÃ¼mler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
LÃ¼bnan'daki Suriyeli mÃ¼ltecilerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Bekaa Vadisi olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede kendi imkÃ¢nlarÄ± ile kurduklarÄ± Ã§adÄ±rlarda hayat mÃ¼cadelesi veriyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸinden geÃ§en ay yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, LÃ¼bnan'da kayÄ±tlÄ± Suriyeli mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 997 bin 905'e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. LÃ¼bnan makamlarÄ± ise Ã¼lkede yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon Suriyeli mÃ¼lteci olduÄŸunu ifade ediyor.
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Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor
LÃ¼bnan'da donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyeli daha bulundu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15'e ulaÅŸtÄ±
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
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Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ã‡in, herhangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡in'in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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