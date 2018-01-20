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08:14, 21 Ocak 2018 Pazar
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GÃ¼ncelleme: 20:08, 20 Ocak 2018 Cumartesi

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10. Berlin TarÄ±m BakanlarÄ± KonferansÄ± baÅŸladÄ±
10. Berlin TarÄ±m BakanlarÄ± KonferansÄ± baÅŸladÄ±

Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da ve TarÄ±m KÃ¼resel Forumu ile 10. Berlin TarÄ±m BakanlarÄ± KonferansÄ± Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de baÅŸladÄ±.

Konferansa TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba katÄ±ldÄ±.

Ä°ki oturum halinde dÃ¼zenlenen konferansa, tarÄ±m ve gÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde yaÅŸanan geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 50'den fazla Ã¼lkenin tarÄ±m ve gÄ±da bakanlarÄ± katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±.

KonferansÄ±n ilk oturumunun ardÄ±ndan aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.

Konferans bugÃ¼n yayÄ±mlanacak bildirinin ardÄ±ndan sona erecek.

TarÄ±m BakanlarÄ±nÄ±n toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± esnada Alman Ã§iftÃ§ileri Ã¼lkenin tarÄ±m politikalarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla eylem yaptÄ±.



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