BelÃ§ika'da polisten sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yeni taktik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BelÃ§ika polisinin, daha Ã¶nce de mÃ¼dahalede bulunduÄŸu BrÃ¼ksel'in merkezindeki bir parkta yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yeni operasyon dÃ¼zenleyeceÄŸi, tepki Ã§ekmemek iÃ§in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k sayÄ±larda gÃ¶zaltÄ±na alacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
BelÃ§ika resmi haber ajansÄ± Belga'nÄ±n ismini vermek istemeyen bir polis yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, BelÃ§ika Federal Polisinin halkÄ±n tepkisini Ã§ekmemek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k operasyonlardan kaÃ§Ä±nacaÄŸÄ±, sivil kÄ±yafet giyen polis yetkililerinin, Maximilian Park'ta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± bir gÃ¼nde 10-12 kiÅŸi olacak ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alacaÄŸÄ± iddia edildi.
Haberde, BelÃ§ika Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon ile MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken'Ä±n tepki Ã§ekmemek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlarÄ± tercih ettiÄŸi yazÄ±ldÄ±.
Maximilian Park'ta kalan Ã§oÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Eritre ve Sudan'dan geliyor ve Ä°ngiltere'ye geÃ§meyi amaÃ§lÄ±yor.
GeÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda parktaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara mÃ¼dahale eden polis, bir hafta iÃ§inde 160 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Humain adlÄ± BelÃ§ika yardÄ±m kuruluÅŸu, "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar son gÃ¼nlerde artan polis kontrollerinden tedirgin oluyor. Polis sadece park ve tren garÄ±nda kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± deÄŸil, yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± kahvaltÄ± iÃ§in gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Bu davranÄ±ÅŸ insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Ã–te yandan SudanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin politikasÄ± nedeniyle MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'a yÃ¶nelik tepkiler devam ediyor. GeÃ§en yÄ±l Sudan'Ä±n BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± kalan SudanlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Sudan'dan gelen bir heyet tarafÄ±ndan tespit edilerek Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesini kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Francken'a yÃ¶nelik istifa Ã§aÄŸrÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
BelÃ§ika'daki insan haklarÄ± gruplarÄ±, Sudan'dan gelen heyetin Ã¶zellikle siyasi baÄŸlantÄ±larÄ± olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± tespit edeceÄŸini, bu kiÅŸilerin Sudan'a iadesinden sonra tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.
Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor
LÃ¼bnan'da donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyeli daha bulundu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15'e ulaÅŸtÄ±
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met, NDA militanlarÄ± ve bÃ¶lge genÃ§lerinden barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi
Kosova Adalet BakanÄ± Abelard Tahiri, terÃ¶r suÃ§larÄ± nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek imamlarÄ±n Kosova Ä°stihbarat AjansÄ±-AKI tarafÄ±ndan teyit edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ±, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.
Vucic, Ã¼lkenin kuzey kÄ±smÄ±nda bulunan ve SÄ±rp siyasetÃ§i Ä°vanovic'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Mitrovitsa'yÄ± ziyaret etti
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.
Polisin, tepki Ã§ekmemek iÃ§in BrÃ¼ksel'in merkezinde bir parkta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlar dÃ¼zenleyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlalleri nedeniyle Ä°srail'i UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ÅŸikayet etti.
TÃ¼rkiye'den 7 Ã¼niversitenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ± baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± ordusundan kaÃ§arak HÄ±ristiyan olan ve OsmanlÄ±â€™ya karÅŸÄ± isyan baÅŸlatan Ä°skender Bey, Makedonya, Arnavutluk ve Kosovaâ€™daki siyasi liderler tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550. YÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ã‡in, herhangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡in'in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä±, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor" dedi
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met, geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senato'dan geÃ§ememesi nedeniyle Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde resmi olarak kapandÄ±
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.