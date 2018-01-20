15:11, 20 Ocak 2018 Cumartesi

BelÃ§ika'da polisten sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yeni taktik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika polisinin, daha Ã¶nce de mÃ¼dahalede bulunduÄŸu BrÃ¼ksel'in merkezindeki bir parkta yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik yeni operasyon dÃ¼zenleyeceÄŸi, tepki Ã§ekmemek iÃ§in sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k sayÄ±larda gÃ¶zaltÄ±na alacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BelÃ§ika resmi haber ajansÄ± Belga'nÄ±n ismini vermek istemeyen bir polis yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, BelÃ§ika Federal Polisinin halkÄ±n tepkisini Ã§ekmemek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k operasyonlardan kaÃ§Ä±nacaÄŸÄ±, sivil kÄ±yafet giyen polis yetkililerinin, Maximilian Park'ta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± bir gÃ¼nde 10-12 kiÅŸi olacak ÅŸekilde gÃ¶zaltÄ±na alacaÄŸÄ± iddia edildi.

Haberde, BelÃ§ika Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon ile MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken'Ä±n tepki Ã§ekmemek iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlarÄ± tercih ettiÄŸi yazÄ±ldÄ±.

Maximilian Park'ta kalan Ã§oÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Eritre ve Sudan'dan geliyor ve Ä°ngiltere'ye geÃ§meyi amaÃ§lÄ±yor.

GeÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda parktaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara mÃ¼dahale eden polis, bir hafta iÃ§inde 160 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Humain adlÄ± BelÃ§ika yardÄ±m kuruluÅŸu, "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar son gÃ¼nlerde artan polis kontrollerinden tedirgin oluyor. Polis sadece park ve tren garÄ±nda kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± deÄŸil, yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± kahvaltÄ± iÃ§in gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. Bu davranÄ±ÅŸ insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Ã–te yandan SudanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara iliÅŸkin politikasÄ± nedeniyle MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Francken'a yÃ¶nelik tepkiler devam ediyor. GeÃ§en yÄ±l Sudan'Ä±n BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayla Ã¼lkede yasa dÄ±ÅŸÄ± kalan SudanlÄ± gÃ¶Ã§menlerin Sudan'dan gelen bir heyet tarafÄ±ndan tespit edilerek Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderilmesini kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Francken'a yÃ¶nelik istifa Ã§aÄŸrÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

BelÃ§ika'daki insan haklarÄ± gruplarÄ±, Sudan'dan gelen heyetin Ã¶zellikle siyasi baÄŸlantÄ±larÄ± olan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± tespit edeceÄŸini, bu kiÅŸilerin Sudan'a iadesinden sonra tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.