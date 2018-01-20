GÃ¼ncelleme: 22:03, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Nijerya'da 8,6 milyon Ã§ocuk okuldan mahrum





BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Nijerya'da iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalar ve maddi imkansÄ±zlÄ±klar nedeniyle 8,6 milyon Ã§ocuk okula gidemiyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 200 milyon nÃ¼fusa sahip Nijerya'da farklÄ± nedenlerle 8,6 milyon Ã§ocuÄŸun okula gidemediÄŸi bildirildi. Okula gidemeyen Ã§ocuklarÄ±n oranÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±la gÃ¶re dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari'nin gÃ¶revi devralmasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde okula gidemeyen Ã§ocuklarÄ±n sayÄ±sÄ± 10,5 milyondan 8,6 milyona geriledi." ifadeleri yer aldÄ±. Son Ã¼Ã§ yÄ±lda okula gidemeyen Ã§ocuklar iÃ§in birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, 4 sene iÃ§inde okullarda 7 bin 875 sÄ±nÄ±f aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. DÃ¼nya genelinde yaklaÅŸÄ±k 20 milyon Ã§ocuk okula gidemezken Nijerya'da okula gidemeyenlerin Ã§oÄŸunluÄŸunu gÃ¶Ã§ebe sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ±, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla uÄŸraÅŸan ya da Ã§iftÃ§i ailelerin Ã§ocuklarÄ± oluÅŸturuyor. Ã‡ocuklarÄ±n okula gidememesinde yoksulluk, ailelerin Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± etkili oluyor. Â

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