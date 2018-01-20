GÃ¼ncelleme: 02:06, 21 Ocak 2018 Pazar

"Ã–zbekistanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BuluÅŸmasÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, "Ã–zbekistanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BuluÅŸmasÄ±"nda bir araya geldi.

Ã–zbekistan Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ikinci katibi Bobur I. Tagaev, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'ndeki buluÅŸmada AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'de bine yakÄ±n Ã–zbek Ã¶ÄŸrencinin Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 26 yÄ±l iÃ§inde ilk defe bÃ¶yle bir buluÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.

Tagaev, TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencileri bir araya getirecek bir cemiyet kurmayÄ± hedeflediklerini dile getiren Tagaev, "BugÃ¼n burada birliÄŸin kurulup kurulmamasÄ± konusunda bir oylama olacak. Olumlu sonuÃ§ Ã§Ä±karsa biz bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve konsolosluk olarak her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸe hazÄ±rÄ±z. Kurulacak bu cemiyet, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti yasalarÄ±na gÃ¶re oluÅŸturulacak" dedi.

Ã–zbekistan Cumhuriyeti'nde birÃ§ok reformun devam ettiÄŸini vurgulayan Tagaev, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Esas olarak bu reformlardan biri genÃ§lere Ã¶nem vermek ve genÃ§ler arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma, birlik ve beraberliÄŸi saÄŸlamaktÄ±r. Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev'in tavsiyesiyle Ã¼lkemizde Ã–zbekistan GenÃ§ler Ä°ttifakÄ± adÄ± altÄ±nda bir cemiyet kuruldu. Bu ittifakÄ±n esas amaÃ§larÄ±ndan birisi de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuyan tÃ¼m Ã–zbek genÃ§lerine her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlamaktÄ±r. Ä°nÅŸallah Ã–zbekistan'da kurulan bu genÃ§lik ittifakÄ±nÄ± buraya getirip TÃ¼rkiye'deki genÃ§lerle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek iÅŸ birliÄŸi yapmaktÄ±r. Biz TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na birÃ§ok mÃ¼racaatta bulunduk. Bunlardan biri Ã–zbek ve TÃ¼rk genÃ§leri arasÄ±nda iliÅŸkiler dÃ¼zenlemekti. Bu konuda olumlu cevap aldÄ±k. Burada Ã–zbek ve TÃ¼rk genÃ§lerinin kaynaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz."

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