DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, "Ã–zbekistanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BuluÅŸmasÄ±"nda bir araya geldi.
Ã–zbekistan Cumhuriyeti BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ikinci katibi Bobur I. Tagaev, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'ndeki buluÅŸmada AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'de bine yakÄ±n Ã–zbek Ã¶ÄŸrencinin Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 26 yÄ±l iÃ§inde ilk defe bÃ¶yle bir buluÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi.
Tagaev, TÃ¼rkiye'de Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencileri bir araya getirecek bir cemiyet kurmayÄ± hedeflediklerini dile getiren Tagaev, "BugÃ¼n burada birliÄŸin kurulup kurulmamasÄ± konusunda bir oylama olacak. Olumlu sonuÃ§ Ã§Ä±karsa biz bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik ve konsolosluk olarak her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸe hazÄ±rÄ±z. Kurulacak bu cemiyet, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti yasalarÄ±na gÃ¶re oluÅŸturulacak" dedi.
Ã–zbekistan Cumhuriyeti'nde birÃ§ok reformun devam ettiÄŸini vurgulayan Tagaev, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Esas olarak bu reformlardan biri genÃ§lere Ã¶nem vermek ve genÃ§ler arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸma, birlik ve beraberliÄŸi saÄŸlamaktÄ±r. Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev'in tavsiyesiyle Ã¼lkemizde Ã–zbekistan GenÃ§ler Ä°ttifakÄ± adÄ± altÄ±nda bir cemiyet kuruldu. Bu ittifakÄ±n esas amaÃ§larÄ±ndan birisi de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuyan tÃ¼m Ã–zbek genÃ§lerine her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlamaktÄ±r. Ä°nÅŸallah Ã–zbekistan'da kurulan bu genÃ§lik ittifakÄ±nÄ± buraya getirip TÃ¼rkiye'deki genÃ§lerle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek iÅŸ birliÄŸi yapmaktÄ±r. Biz TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na birÃ§ok mÃ¼racaatta bulunduk. Bunlardan biri Ã–zbek ve TÃ¼rk genÃ§leri arasÄ±nda iliÅŸkiler dÃ¼zenlemekti. Bu konuda olumlu cevap aldÄ±k. Burada Ã–zbek ve TÃ¼rk genÃ§lerinin kaynaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak istiyoruz."
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TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶ren Ã–zbek Ã¶ÄŸrenciler, ÃœskÃ¼dar GenÃ§lik Merkezi'nde bir araya geldi
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Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki yeterlilikleri ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliÅŸtirme, yayÄ±mlanan Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n etkili ve verimli bir ÅŸekilde aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Ã–ÄŸretmenlerimizle 2023'e" projesi baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan desteklenen, Tohum Otizm VakfÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Otizmde Tarama, TanÄ±lama ve EÄŸitim Modelinin GeliÅŸtirilmesi Projesi" kapsamÄ±nda, 18-36 aylÄ±k toplam 9 bin 10 Ã§ocuk otizm tarama Ã¶lÃ§eÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± kullanÄ±larak otizm riski taramasÄ±ndan geÃ§irildi
KDK'nin, ÅŸeker hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ±, insÃ¼lin pompasÄ± ve aparatlarÄ± ile sensÃ¶rlere eriÅŸim saÄŸlanmasÄ± konusundaki tavsiye kararÄ± diyabet hastalarÄ±nÄ± umutlandÄ±rdÄ±
MEB, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu ile TDK'nin iÅŸ birliÄŸiyle, Ã¶ÄŸretmenler ve ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye girenlere Ã¶dÃ¼lleri yarÄ±n tÃ¶renle verilecek
TÃ¼rkiye'nin, tÃ¼berkÃ¼lozla mÃ¼cadelesinde etkin ÅŸekilde kullanÄ±lan, hastalÄ±ÄŸÄ±n erken tanÄ±, tedavi ve bulaÅŸma riskini Ã¶nlemede Ã¶nemli rol oynayan "mobil verem tarama araÃ§larÄ±" ile Ä°stanbul'da 2016'da yaklaÅŸÄ±k 24 bin kiÅŸi tarandÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 35 Ã¼lkede 41 noktada eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenleyeceÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yeterlilik SÄ±navÄ±'na baÅŸvuru oranÄ± geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 60 arttÄ±.
Ã–ÄŸretmenlerin Ã¶zÃ¼r grubu yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 12.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
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Ã–SYM'de, TUS'un niteliÄŸini artÄ±rma, karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlara Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retme ve Ã¶zellikle soru iptal davalarÄ± nedeniyle geciken sonuÃ§ aÃ§Ä±klama sÃ¼reÃ§lerini iyileÅŸtirmeye yÃ¶nelik Ã¶nlemler ele alÄ±ndÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Ã–ÄŸretmen ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay duyurusuna Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. 20 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." dedi.