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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:12, 20 Ocak 2018 Cumartesi
Avrupa
16:06, 20 Ocak 2018 Cumartesi

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Ä°sveÃ§'te camiye gamalÄ± haÃ§ Ã§izildi
Ä°sveÃ§'te camiye gamalÄ± haÃ§ Ã§izildi

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Stockholm Camisi'nin kapÄ±sÄ±na gamalÄ± haÃ§ Ã§izildi.

SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan Cami BaÅŸkanÄ± Ã–mer Mustafa, ''Camimizin kaÃ§Ä±ncÄ± kez saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± unuttum. HalkÄ±n gÃ¼venliÄŸinin hiÃ§ bir Ã¶nemi yokmuÅŸ. Zira, bu kadar saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±n cami yÃ¶netimi gÃ¼venlik kamerasÄ± iÃ§in baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ± halde izin Ã§Ä±kmadÄ±. Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir durum.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Genellikle OrtadoÄŸu ve Afrika kÃ¶kenli MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ibadet ettiÄŸi cami, son Ã¼Ã§ yÄ±lda 9 kez saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. GeÃ§en hafta cami kapÄ±sÄ±na demir haÃ§ asÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Camiye daha Ã¶nce de 5 kez sprey boya ile gamalÄ± haÃ§ Ã§izilmiÅŸ, iki kez de Ä°slamofobik yazÄ±lar yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular isveÃ§ Ä°sveÃ§ cami saldÄ±rÄ±sÄ±
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