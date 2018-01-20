SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic Kosova'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, bir gÃ¼nlÃ¼k Kosova ziyareti kapsamÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyine ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic'in ziyaret kapsamÄ±ndaki birinci duraÄŸÄ±, Mitrovitsa ilinin ZveÃ§an kasabasÄ±nda bulunan ve SÄ±rp hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan restore edilen Banjska ManastÄ±rÄ± oldu. Vucic, burada yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸilik bir grup ve Piskopos Teodosiye tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
Vucic, manastÄ±r ziyaretinden sonra basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SÄ±rplarÄ±n, asÄ±rlardÄ±r yaÅŸadÄ±klarÄ± Kosova topraklarÄ±nda kalmalarÄ± gerektiÄŸini belirterek, SÄ±rp devletinin, geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi gelecekte de kendilerine yardÄ±m edeceÄŸini sÃ¶yledi.
Kosova'ya, 16 Ocak'ta Mitrovitsa'daki ofisi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Demokrasi ve Adalet" Halk Ä°nisiyatifi Genel BaÅŸkanÄ± Oliver Ä°vanovic'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gÃ¼venlik meselelerini konuÅŸmak iÃ§in geldiÄŸini anÄ±msatan Vucic, SÄ±rbistan'Ä±n bu olay hakkÄ±nda Kosova makamlarÄ± ile bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi yapacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Vucic, "SÄ±rplarÄ±n gÃ¼venliÄŸi ve bunu saÄŸlamak iÃ§in hangi organlarÄ±n bulunduÄŸunu konuÅŸmak, soruÅŸturmanÄ±n nasÄ±l yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istiyoruz." dedi.
Ä°vanovic'in cinayet olayÄ±nÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde soruÅŸturma sonuÃ§larÄ±nÄ± bekleyeceklerine dikkati Ã§eken Vucic, "Arnavutlara ÅŸunu sÃ¶ylemeye geldim, farklÄ± Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, SÄ±rbistan sadece barÄ±ÅŸ istemiyor, bu barÄ±ÅŸÄ±n korunmasÄ± iÃ§in SÄ±rbistan elinden geleni yapacaktÄ±r. Onlarca ve yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k farklÄ±lÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ve Kosova'daki her SÄ±rp ile Arnavut aile iÃ§in daimi barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlama yÃ¶nÃ¼nde her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemek iÃ§in geldim." ifadelerini kullandÄ±.
Piskopos Teodosiye ise Vucic'in ziyaretinin Kosova'daki SÄ±rplar iÃ§in Ã¶nem arz ettiÄŸini dile getirdi.
ManastÄ±r ziyaretinin ardÄ±ndan Vucic, salÄ± gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°vanovic'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yere Ã§iÃ§ek bÄ±rakmak Ã¼zere Mitrovitsa'ya doÄŸru hareket etti.
Vucic, daha sonra Kuzey Mitrovitsa'daki Teknik FakÃ¼ltesinde Ã¼lkedeki SÄ±rp siyasi liderler ile bir araya gelecek. GÃ¼nÃ¼n ilerleyen saatlerinde ise Kosova'nÄ±n orta kesiminde bulunan GraÃ§aniÃ§a belediyesine baÄŸlÄ± Laplje kÃ¶yÃ¼nde halkla buluÅŸacak.
Vucic bu ziyareti, Kosova makamlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi izin doÄŸrultusunda gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Kosova'da, 64 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp siyasetÃ§i Ä°vanovic, salÄ± gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da vÃ¼cudunun Ã¼st kÄ±smÄ±ndan yaralanÄ±rken, aldÄ±ÄŸÄ± bu yaralar sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ä°vanovic, 18 Ocak'ta SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Begrad'da defnedilmiÅŸti.
Kosova'daki savaÅŸta SÄ±rp paramiliter gruplarÄ±n komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yapan Ä°vanovic, savaÅŸta Arnavut sivillere yÃ¶nelik iÅŸlenen suÃ§lar nedeniyle 2016 yÄ±lÄ±nda 9 yÄ±l hapse mahkum edilmiÅŸti. YÃ¼ksek Mahkeme, 2017 yÄ±lÄ±nda bu kararÄ± bozmuÅŸ ve Ä°vanovicâ€™in yeniden yargÄ±lanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
Ä°vanovic, tutuksuz yargÄ±lanÄ±yordu.
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