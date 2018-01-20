GÃ¼ncelleme: 04:01, 21 Ocak 2018 Pazar

5. BÃ¼yÃ¼k Truva Deve GÃ¼reÅŸleri Festivali baÅŸladÄ±





AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'de, "5. BÃ¼yÃ¼k Truva Deve GÃ¼reÅŸleri Festivali" dÃ¼zenlendi. Belediye kurban satÄ±ÅŸ alanÄ±nda dÃ¼zenlenen festivale Ã‡anakkale ve ilÃ§eleri baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§evre il ve ilÃ§elerden Ã§ok sayÄ±da gÃ¼reÅŸsever katÄ±ldÄ±. GÃ¼reÅŸler, "Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±", "KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler KupasÄ±", "MevlÃ¼t OruÃ§oÄŸlu AÄŸalÄ±k KupasÄ±", "Ali Kahraman KupasÄ±" olmak Ã¼zere 4 kategoride yapÄ±ldÄ±. AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte 95 gÃ¼reÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi. Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±'nda final mÃ¼cadelesine katÄ±larak derece alan Ã‡akÄ±rbey ve Ã–merbaba isimli develerin sahiplerine kupalarÄ± Ã‡anakkale Belediye BaÅŸkanÄ± ÃœlgÃ¼r GÃ¶khan tarafÄ±ndan verildi. GÃ¼reÅŸlere, CHP Ã‡anakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Ã‡anakkale Belediye BaÅŸkanÄ± ÃœlgÃ¼r GÃ¶khan, Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk Mutan da katÄ±ldÄ±.

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