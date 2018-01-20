Nijerya hÃ¼kÃ¼metinden barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya'da hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki petrol tesislerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme tehdidinde bulunan militanlara bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± korumalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BaÅŸkanlÄ±k Af ProgramÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Paul Boroh, Nijer Delta MilitanlarÄ± (NDA) ve bÃ¶lgedeki genÃ§lere Ã§aÄŸrÄ± yaparak mevcut barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi.
Boroh, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Dini, etnik ve siyasi farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zdan baÄŸÄ±msÄ±z olarak ortak bir kadere sahip olduÄŸumuzu unutmamalÄ±yÄ±z. Bu durum, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ±n devam ettirilmesi gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor." ifadelerini kullandÄ±.
BarÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lge temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edeceklerini belirten Boroh, herkesin ortak hareket etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
NDA, bir sÃ¼re Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metin taleplerini yerine getirmemesi durumunda petrol tesislerine saldÄ±rÄ±lara yeniden baÅŸlayacaklarÄ± tehdidinde bulunmuÅŸtu. Daha Ã¶nce federal hÃ¼kÃ¼metin kuzeydoÄŸu eyaletlerine yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 1 milyar dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n gÃ¼neydoÄŸu eyaletlerine de yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen bÃ¶lgedeki militan gruplar, petrol Ã¼retiminden daha fazla pay almak ve petrol Ã§Ä±karma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgeye verdiÄŸi zararÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor.
SilahlÄ± gruplarÄ±n Nijer DeltasÄ±'ndaki saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu petrol Ã¼retimi 2016'da Ã¶nemli oranla dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2016 bÃ¼tÃ§esinde gÃ¼nlÃ¼k ortalama petrol Ã¼retimi 2,2 milyon varil olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ancak Ã¼retim 1 milyon varil olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.
Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor
LÃ¼bnan'da donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyeli daha bulundu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15'e ulaÅŸtÄ±
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met, NDA militanlarÄ± ve bÃ¶lge genÃ§lerinden barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi
Kosova Adalet BakanÄ± Abelard Tahiri, terÃ¶r suÃ§larÄ± nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek imamlarÄ±n Kosova Ä°stihbarat AjansÄ±-AKI tarafÄ±ndan teyit edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ±, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.
Vucic, Ã¼lkenin kuzey kÄ±smÄ±nda bulunan ve SÄ±rp siyasetÃ§i Ä°vanovic'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Mitrovitsa'yÄ± ziyaret etti
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.
Polisin, tepki Ã§ekmemek iÃ§in BrÃ¼ksel'in merkezinde bir parkta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlar dÃ¼zenleyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlalleri nedeniyle Ä°srail'i UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ÅŸikayet etti.
TÃ¼rkiye'den 7 Ã¼niversitenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ± baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± ordusundan kaÃ§arak HÄ±ristiyan olan ve OsmanlÄ±â€™ya karÅŸÄ± isyan baÅŸlatan Ä°skender Bey, Makedonya, Arnavutluk ve Kosovaâ€™daki siyasi liderler tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550. YÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ã‡in, herhangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡in'in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä±, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor" dedi
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met, geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senato'dan geÃ§ememesi nedeniyle Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde resmi olarak kapandÄ±
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.