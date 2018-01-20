GÃ¼ncelleme: 17:36, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Nijerya hÃ¼kÃ¼metinden barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki petrol tesislerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleme tehdidinde bulunan militanlara bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ± korumalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BaÅŸkanlÄ±k Af ProgramÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Paul Boroh, Nijer Delta MilitanlarÄ± (NDA) ve bÃ¶lgedeki genÃ§lere Ã§aÄŸrÄ± yaparak mevcut barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi.

Boroh, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Dini, etnik ve siyasi farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zdan baÄŸÄ±msÄ±z olarak ortak bir kadere sahip olduÄŸumuzu unutmamalÄ±yÄ±z. Bu durum, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ±n devam ettirilmesi gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor." ifadelerini kullandÄ±.

BarÄ±ÅŸ sÃ¼recinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lge temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edeceklerini belirten Boroh, herkesin ortak hareket etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

NDA, bir sÃ¼re Ã¶nce hÃ¼kÃ¼metin taleplerini yerine getirmemesi durumunda petrol tesislerine saldÄ±rÄ±lara yeniden baÅŸlayacaklarÄ± tehdidinde bulunmuÅŸtu. Daha Ã¶nce federal hÃ¼kÃ¼metin kuzeydoÄŸu eyaletlerine yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 1 milyar dolarlÄ±k yardÄ±mÄ±n gÃ¼neydoÄŸu eyaletlerine de yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen bÃ¶lgedeki militan gruplar, petrol Ã¼retiminden daha fazla pay almak ve petrol Ã§Ä±karma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgeye verdiÄŸi zararÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor.

SilahlÄ± gruplarÄ±n Nijer DeltasÄ±'ndaki saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu petrol Ã¼retimi 2016'da Ã¶nemli oranla dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. 2016 bÃ¼tÃ§esinde gÃ¼nlÃ¼k ortalama petrol Ã¼retimi 2,2 milyon varil olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ancak Ã¼retim 1 milyon varil olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸti.