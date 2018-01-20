16:57, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ± kurtarÄ±ldÄ±





Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ±, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya Polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, operasyonda biri kadÄ±n 4 Kanada ve ABD vatandaÅŸÄ±nÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. KurtarÄ±lan kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu kaydedildi. Kurtarma operasyonu sÄ±rasÄ±nda fidyecilerden ikisinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Nijerya'da adam kaÃ§Ä±rma, idamla cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor ancak fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rma olaylarÄ±na sÄ±k rastlanÄ±yor.

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