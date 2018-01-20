17:02, 20 Ocak 2018 Cumartesi

SÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§eleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor. TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya ait gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ± vurdu.

KÃ¼tahya'da AK Parti 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresinde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Afrin operasyonu sahada fiilen baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu MÃ¼nbiÃ§ takip edecek." dedi.

"TÃ¼rk milleti inancÄ± ve onun sembolleri olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ezanÄ±, bayraÄŸÄ±, vatanÄ±, devleti uÄŸruna canÄ±nÄ± feda etmekte hiÃ§bir zaman tereddÃ¼t gÃ¶stermemiÅŸtir. BugÃ¼n de ÅŸehit verebileceÄŸimiz tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mÃ¼cadelemizden geri Ã§ekilmeye, baÅŸÄ±mÄ±za gelecekleri kabullenmeye razÄ± edebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler varsa onlara yanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶stermek boynumuzun borcudur. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±yla, darbelerle, ekonomik tuzaklarla bizi iÃ§eriden Ã§Ã¶kertemeyenlerin, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkemizi kuÅŸatma heveslerini de Allah'Ä±n yardÄ±mÄ±yla kursaklarÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±z."

'Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ± PKKâ€™dÄ±r, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ± PYDâ€™dir'

"TÃ¼rkiye, 2 bin 200 yÄ±llÄ±k bir devlet geleneÄŸine sahiptir. Bu coÄŸrafya ise bin yÄ±ldÄ±r kesintisiz vatanÄ±mÄ±zdÄ±r." diyen ErdoÄŸan, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Kadim geÃ§miÅŸimiz bize her tÃ¼rlÃ¼ tuzaÄŸÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ kumpasÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ ihaneti Ã¶ÄŸretmiÅŸtir. Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek kurnazlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± sanÄ±yorlar. Bizim gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde adÄ± ne olursa olsun terÃ¶ristlerden mÃ¼teÅŸekkil her tÃ¼rlÃ¼ organizasyonun adÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. Yok 'Suriye demokratik gÃ¼Ã§leriymiÅŸ', yok 'sÄ±nÄ±r ordusuymuÅŸ', yok 'sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±ymÄ±ÅŸ', yok 'iÃ§ gÃ¼venlik oluÅŸumuymuÅŸ'... Siz kimi kandÄ±rÄ±yorsunuz? Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ± PKK'dÄ±r, bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ± PYD'dir, YPG'dir. Hani Amerika'nÄ±n da Avrupa BirliÄŸi'nin de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde PKK var ya, Suriye'de iÅŸ tuttuklarÄ± Ã¶rgÃ¼t iÅŸte onun ta kendisidir. BÃ¶yle olduÄŸunu kendileri de Ã§ok iyi bildikleri halde bizi ve tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kandÄ±rmak iÃ§in adeta 40 takla atÄ±yorlar. Bunu yaparken de sÃ¼rekli kendileriyle tenakuza dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar.

Biri diyor ki 'ordu kuracaÄŸÄ±z', Ã¶teki 'bizim asla bÃ¶yle bir amacÄ±mÄ±z yok'. Bu ÅŸekilde sÃ¶ze baÅŸlÄ±yor, bir baÅŸkasÄ± da 'sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z' diye bir laf ediyor. Daha bunun mÃ¼rekkebi kurumadan 'iÃ§ gÃ¼venlik oluÅŸumu' diye bir ÅŸey Ã§Ä±kÄ±yor ortaya. Ya bunlarÄ±n birbirlerinden haberi yok, ya da birinin sÃ¶ylediÄŸi yalanÄ± Ã¶teki duymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in her biri baÅŸka telden Ã§alÄ±yor. Ãœstelik bir de 'bu giriÅŸimlerimiz TÃ¼rkiye'yi hedef almÄ±yor' diyerek gÃ¼ya Ã¼ste Ã§Ä±kÄ±yorlar. Her ne olursa olsun artÄ±k onlarÄ±n ne dedikleri bizi hiÃ§ ilgilendirmiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakÄ±yoruz."

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine gÃ¼venmenin ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenecekler"

Partililerin "Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" ÅŸeklindeki tezahÃ¼ratlarÄ± Ã¼zerine, "Geldik ve geliyoruz" ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k veren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sahaya son birkaÃ§ yÄ±lda 4 bin 900 tÄ±r ve 2 bin uÃ§ak dolusu silah, mÃ¼himmat, araÃ§, gereÃ§ yÄ±ÄŸdÄ±lar mÄ±? YÄ±ÄŸdÄ±lar. Biz bunlarÄ±n hepsini tespit ettik. Bu silahlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± Ã¼lkemizdeki terÃ¶ristlerin Ã¼zerinde yakalamaya baÅŸladÄ±k mÄ±? BaÅŸladÄ±k. Ã–yleyse bunun daha konuÅŸulacak neyi kaldÄ±? TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yuvalarÄ±na kendi bayraÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ekerek, terÃ¶ristlerin omuzlarÄ±na ne idiÄŸi belirsiz armalar takarak bu hakikatleri ortadan kaldÄ±rabileceÄŸinizi mi sanÄ±yorsunuz? Okyanus Ã¶tesinden buraya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda eÄŸer TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± kabul edip eli bÃ¶ÄŸrÃ¼nde oturacaÄŸÄ±nÄ± sananlar varsa ne bu Ã¼lkeyi, ne bu milleti hiÃ§ tanÄ±mamÄ±ÅŸ demektir. Galiba onlarÄ±n aklÄ±na TÃ¼rk deyince sadece kucaklarÄ±nda besleyip bÃ¼yÃ¼ttÃ¼kleri fetocular ve bu ihanet ÅŸebekesinin karaktersiz, omurgasÄ±z, her tÃ¼rlÃ¼ kullanÄ±ma elveriÅŸli elemanlarÄ± geliyor.

Yine bunlarÄ±n aklÄ±na galiba bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak ortak deyince de sadece parayÄ± verenin tepe tepe kullanabildiÄŸi bir kiralÄ±k katiller ordusundan ibaret olan PKK'lÄ±lar geliyor. Ama merak etmeyin. Ã–ÄŸrenecekler, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine gÃ¼venmenin ne kadar yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenecekler. Bu bÃ¶lgede TÃ¼rkiye'den baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸÄ±labilecek mÃ¼ttefik bulamayacaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenecekler. MazlumlarÄ±n feryadÄ±, masumlarÄ±n kanÄ± Ã¼zerinde demokrasi inÅŸa edilemeyeceÄŸini, zulÃ¼mle abad olunamayacaÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸrenecekler. Biz bu coÄŸrafyadaki bin yÄ±llÄ±k varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± cesaretimizle birlikte sabrÄ±mÄ±za da borÃ§luyuz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz ÅŸuna inanmÄ±ÅŸÄ±z, 'Men sabera zafera', 'kim ki sabreder zafer onundur', biz bunu yaptÄ±k. Tabii sabrederken aynÄ± zamanda Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸenleri de yapmaktan geri durmayacaÄŸÄ±z."

'Bunu MÃ¼nbiÃ§ takip edecek'

Åžimdi de batÄ±dan baÅŸlayarak kademe kademe bu koridoru yerle yeksan edeceklerini vurgulayan ErdoÄŸan, "Afrin operasyonu sahada fiilen baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu MÃ¼nbiÃ§ takip edecek. Madem ki MÃ¼nbiÃ§'te bize verilen sÃ¶zler ÅŸu ana kadar yerine getirilmedi, Ã¶yleyse bunun gereÄŸini yapmamÄ±za kimsenin sÃ¶yleyecek bir sÃ¶zÃ¼ olamaz." ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, ardÄ±ndan da kademe kademe Irak sÄ±nÄ±rÄ±na kadar Ã¼lkeyi kuÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸan bu "terÃ¶r pisliÄŸini" temizleyeceklerini belirterek, "Burada bir hususun altÄ±nÄ± Ã¶zellikle Ã§izmek istiyorum. Bizim, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle, baÄŸÄ±msÄ±z ve mÃ¼reffeh geleceÄŸiyle, Suriye halkÄ±nÄ±n demokratik talepleriyle ilgili en kÃ¼Ã§Ã¼k menfi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli gÃ¼venliÄŸimizle beraber Ã¼lkemizdeki 3,5 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere evlerinden ve vatanlarÄ±ndan olmuÅŸ, Suriye nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± teÅŸkil eden 13 milyona yakÄ±n kardeÅŸimizin gÃ¼venliÄŸi, huzuru, geleceÄŸi iÃ§in de bu adÄ±mlarÄ± atÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

"Suriye halkÄ±nÄ± Ã§oluk Ã§ocuk demeden katleden herkes iÅŸgalcidir"

Suriye gÃ¼vende olmadan TÃ¼rkiye'nin de gÃ¼vende olmayacaÄŸÄ±nÄ± bildiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan, Suriye halkÄ± geleceÄŸine gÃ¼venle bakmadan TÃ¼rkiye'nin de huzur iÃ§inde bulunamayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, BatÄ±'nÄ±n da bunu Ã¶ÄŸrenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde 2 bin kilometrekarenin TÃ¼rkiye'nin gÃ¼vencesinde ve korumasÄ±nda olduÄŸunu belirtti. Åžu ana kadar 100 bine yakÄ±n Suriyeli muhacirin evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bunu biz saÄŸladÄ±k ama bunlarÄ±n hiÃ§birinin bÃ¶yle bir derdi yok. Ãœlkemizin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± imkanlarla bu insanlar normal hayatlarÄ±nÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. AynÄ± gÃ¼zel geliÅŸme niÃ§in Ä°dlib'de, Afrin'de, MÃ¼nbiÃ§'te, diÄŸer bÃ¶lgelerde yaÅŸanmasÄ±n? Åžimdi onu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biz kendimizle birlikte Suriyeli dostlarÄ±mÄ±z iÃ§in de mÃ¼cadele ediyoruz. Ãœlkemizin iÃ§in nasÄ±l 'Ä°nsanÄ± yaÅŸat ki devlet yaÅŸasÄ±n' anlayÄ±ÅŸÄ±yla hareket ediyorsak Suriye'de de ayak bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her yerde aynÄ± ilkeyi hayata geÃ§iriyoruz.

Suriye'de kimler iÅŸgalcidir? Suriye halkÄ±nÄ± Ã§oluk Ã§ocuk demeden katleden herkes iÅŸgalcidir. Bir milyon yakÄ±n Suriyeliyi katledenlerden daha bÃ¼yÃ¼k iÅŸgalci olur mu? Bu Ã¼lkede ele geÃ§irdikleri her yerde baskÄ±yla, tehditle hatta infazla kendine alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan terÃ¶ristler iÅŸgalcidir."

"DÃ¼n DEAÅž'tÄ±, bugÃ¼n YPG"

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin huzura kavuÅŸturduÄŸu Suriye'deki bÃ¶lgelerde insanlarÄ±n evlerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, diÄŸer bÃ¶lgelerden gelenlerin ise hala TÃ¼rkiye'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da "oralarda iÅŸgal, baskÄ±, zulÃ¼m var" anlamÄ±na geldiÄŸini kaydetti.

Suriye'deki iÅŸgalcilerin bu Ã¼lkenin tarihini, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, medeniyet birikimini yok etmek iÃ§in yemin eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ve onlarÄ±n destekÃ§ileri olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n adÄ± dÃ¼n DEAÅž'tÄ±, bugÃ¼n YPG, yarÄ±n belki baÅŸka bir isimle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacaktÄ±r. AslÄ±nda hepsi aynÄ±dÄ±r. Ä°nÅŸallah hepsinin sonu da aynÄ± olacaktÄ±r." dedi.

"Ama asÄ±l Ã§atÄ±rdÄ± nereden geldi? Avrupa'dan geldi. Bu arada ekonomi silahÄ±nÄ± her fÄ±rsatta kullanmaktan Ã§ekinmediler. ArtÄ±k ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Var mÄ± bundan baÅŸka yol? Evelallah bu yolculuÄŸa, bununla devam edeceÄŸiz. 80 milyon tek millet. BayraÄŸÄ±mÄ±z ortada, eÅŸ yok. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. VatanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶lemeyecekler. Kim ki vatanÄ±mÄ±zÄ± bÃ¶lmeye gayret ediyor Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de, Bestler Dereler'de, oralarda F-16 oluruz. TanklarÄ±mÄ±zla, helikopterlerimizle, toplarÄ±mÄ±zla onlarÄ± inlerine kadar bugÃ¼ne dek nasÄ±l kovaladÄ±ysak, kovalamaya devam ederiz. Ä°ÅŸte ÅŸu anda onlar kaÃ§Ä±yor, biz kovalÄ±yoruz. Pensilvanya'ya kadar kovalayacaÄŸÄ±z. Ben buradan sesleniyorum; Ey Feto, ne kadar kaÃ§acaksÄ±n? Bu Amerika sana ne kadar bakacak? Bir yere kadar bakacak, bakacak, bakacak, ondan sonra da kirli mendil olarak kapÄ±ya atacak. Yapacak. 'Ben seninle mi uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m ya.' diyecek. O gÃ¼nler yakÄ±n. BunlarÄ± gÃ¶receÄŸiz. AynÄ± ÅŸey BatÄ± iÃ§in de geÃ§erli. Evet onlarda oyun bitmeyebilir ama bizde bu iman, bu inanÃ§, bu cesaret olduÄŸu mÃ¼ddetÃ§e hepsi de bize evelallah vÄ±z gelir."