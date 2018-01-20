Kosova hapishanelerinde imamlar vaaz verecek

Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri terör suçları nedeniyle hüküm giymiş mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek olan vaizlerin amacının radikalleşmeye gitme temayülünde olanların, radikalleştirilsizleştirme olduğunu söyledi.
Bakan Tahiri, “Kosova cezaevlerinde vaaz verecek olan bu imamlar, Kosova İstihbarat Ajansı tarafından teyit edilecekler çünkü Kosova İslam Birliği’nin iyi vaizleri göndereceğine ve gönderme hazırlığına inancım tamdır. Buna rağmen bu imamlardan herhangi birinin kanunla karşı karşıya gelmediğinin netleşmesi için AKI tarafından teyit edilmesini talep ettim.” diye belirtti.
Vaizlerin hapishanelerde verecekleri vaazlar İslam Birliği ile işbirliğince örgütlenecektir. Hatta bu konuyla ilgili işbirliği memorandumu da çok yakında imzalanacaktır.
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Kosova Adalet Bakanı Abelard Tahiri, terör suçları nedeniyle hüküm giymiş mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek imamların Kosova İstihbarat Ajansı-AKI tarafından teyit edileceğini açıkladı.
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