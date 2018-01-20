17:19, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birlikler Afrin'e girmeye baÅŸladÄ±





Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuna (Ã–SO) baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±nÄ±n gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¶nceden belirlenen terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik top atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'nin deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinden sevk edilen Ã–SO mensuplarÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±yla Kilis-Hatay hudut hattÄ±nda ilerleyerek bazÄ± noktalardan Afrin tarafÄ±na geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Ã–SO birliklerinin ÅŸu ana kadar herhangi bir direniÅŸle karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.