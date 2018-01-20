17:44, 20 Ocak 2018 Cumartesi

Rus Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Valeri Gerasimov, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. TASS haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Gerasimov ve Dunfordâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriyeâ€™deki durum ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlarla ilgili diÄŸer durumlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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