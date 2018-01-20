Rus Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Valeri Gerasimov, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TASS haber ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Gerasimov ve Dunfordâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriyeâ€™deki durum ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§Ä±karlarla ilgili diÄŸer durumlarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Konferansa, TÃ¼rkiye adÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba katÄ±lÄ±yor
LÃ¼bnan'da donarak hayatÄ±nÄ± kaybeden 6 Suriyeli daha bulundu Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 15'e ulaÅŸtÄ±
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met, NDA militanlarÄ± ve bÃ¶lge genÃ§lerinden barÄ±ÅŸ sÃ¼recini korumalarÄ±nÄ± istedi
Kosova Adalet BakanÄ± Abelard Tahiri, terÃ¶r suÃ§larÄ± nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ mahkumlara cezaevlerinde vaaz verecek imamlarÄ±n Kosova Ä°stihbarat AjansÄ±-AKI tarafÄ±ndan teyit edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Nijerya'da fidye iÃ§in kaÃ§Ä±rÄ±lan 4 yabancÄ±, polisin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla kurtarÄ±ldÄ±.
Vucic, Ã¼lkenin kuzey kÄ±smÄ±nda bulunan ve SÄ±rp siyasetÃ§i Ä°vanovic'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Mitrovitsa'yÄ± ziyaret etti
Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu.
Polisin, tepki Ã§ekmemek iÃ§in BrÃ¼ksel'in merkezinde bir parkta kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik kÃ¼Ã§Ã¼k operasyonlar dÃ¼zenleyeceÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlalleri nedeniyle Ä°srail'i UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne (UCM) ÅŸikayet etti.
TÃ¼rkiye'den 7 Ã¼niversitenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± EÄŸitim FuarÄ± baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± ordusundan kaÃ§arak HÄ±ristiyan olan ve OsmanlÄ±â€™ya karÅŸÄ± isyan baÅŸlatan Ä°skender Bey, Makedonya, Arnavutluk ve Kosovaâ€™daki siyasi liderler tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 550. YÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ã‡in, herhangi bir Ã¼lkenin seyrÃ¼sefer serbestisi adÄ± altÄ±nda Ã‡in'in egemenlik ve gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±na zarar vermesine ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov BMGK'da Afganistan toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Suriye'den kaÃ§an DEAÅž militanlarÄ± da dahil binlerce savaÅŸÃ§Ä±, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve Ã¼lkenin kuzeyi uluslararasÄ± terÃ¶r sahnesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor" dedi
ABD'de federal hÃ¼kÃ¼met, geÃ§ici bÃ¼tÃ§e tasarÄ±sÄ±nÄ±n Senato'dan geÃ§ememesi nedeniyle Donald Trumpâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde resmi olarak kapandÄ±
Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, "Biz PYD/YPG'yi komuta ve kontrol etmiyoruz. 1000 PYD/YPG gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Tel Abyad'a nakletmedik." dedi.