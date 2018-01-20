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Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' başladı
Afrin'e 'Zeytin Dalı Harekatı' başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 'Zeytin Dalı Herakatı'na başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TSK açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

ORGENERAL HULUSİ AKAR İDARE EDİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

Türk savaş uçaklar aralıklarla bombalıyor

Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki PYD/PKK hedeflerini belirli aralıklarla bombalıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki PYD/PKK hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.

Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşu sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır." açıklaması yapmıştı. 

ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in sınırdaki Saatli köyü kırsalına çatışma sesleri geliyor. 

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını, bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" düzenlenen harekatın başlamasının ardından örgüt mensuplarınca Kilis'in Saatli bölgesine yönelik taciz atışları yapıldı.

Burada konuşlu birliklerin misliyle karşılık vermesi üzerine bölgeden yoğun çatışma sesleri duyuldu.

Bu arada TSK'ya ait savaş uçaklarının da bölge üzerinde uçuş yaptığı görüldü. 

'DUMANLAR YÜKSELDİ'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik bir süredir devam eden topçu atışlarının ardından savaş uçakları da havalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Kilis sınır hattındaki uçak seslerinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü. Türk uçaklarının bölgedeki uçuşu devam ediyor.

GÖZLEM NOKTALARI VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu.

Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek." demişti.



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