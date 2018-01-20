22:12, 20 Ocak 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: YarÄ±n kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°lk aÅŸamasÄ± TSK hava unsurlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ, hedeflerin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± tahrip edilmiÅŸtir. YarÄ±n itibarÄ±yla geliÅŸmelere gÃ¶re kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu harekat TÃ¼rkiye'nin meÅŸruiyetini uluslararasÄ± hukuktan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bir harekattÄ±r. HarekatÄ±n adÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±dÄ±r. BarÄ±ÅŸ, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattÄ±r." dedi.

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne halel getirmek deÄŸildir." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"YapÄ±lan iÅŸ; gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdan, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan son Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§erisinde Ã¼lkemize ve FÄ±rat KalkanÄ± sahasÄ±na yapÄ±lan tacizler ve buradaki kayÄ±plar, ayrÄ±ca sÄ±nÄ±r illerimizde yaÅŸayan sivillere yÃ¶nelik ataklarÄ±, terÃ¶r faaliyetlerini ortadan kaldÄ±rmak, bunun yanÄ± sÄ±ra da Afrin'de yaÅŸayan Arap, KÃ¼rt, TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin baskÄ±sÄ±ndan, zulmÃ¼nden kurtarmak bu harekatÄ±n Ã¶nemli hedeflerinden bir tanesidir."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Son Ã¼Ã§ yÄ±ldan beri bÃ¶lgede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n adeta zulÃ¼m seviyesi o kadar artmÄ±ÅŸtÄ±r ki 350 bin insan bÃ¶lgeden gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r ve Ã¼lkemize 350 bin KÃ¼rt kardeÅŸimiz gelip canlarÄ±nÄ± kurtararak burada yerleÅŸmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 'Afrin'de KÃ¼rtleri yok etmeye yÃ¶nelik bir operasyon yapÄ±lÄ±yor' gibi kara propagandalarÄ±nÄ±n asla ve asla gerÃ§ekle alakasÄ± yoktur. YapÄ±lan operasyon, KÃ¼rtleri de AraplarÄ± da masum insanlarÄ± da bu eli kanlÄ±, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtarmaktÄ±r." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Allah MehmetÃ§iÄŸin, askerlerimizin yar ve yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun. Allah gÃ¼Ã§lerini, kuvvetlerini artÄ±rsÄ±n. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanÄ±mÄ±z ÅŸunu bilmelidir ki 80 milyon milletin duasÄ±, desteÄŸi, onlarÄ±n arkasÄ±ndadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

BAHÃ‡ELÄ°: Ã‡OK Ã–NEMLÄ° BÄ°R OPERASYON

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bu operasyon Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ deÄŸerlendirildiÄŸi vakit Ã§ok Ã¶nemli bir operasyondur. AdÄ± dahi anlamlÄ±dÄ±r, kapsamÄ± dahi anlamlÄ±dÄ±r. Bir yÃ¶nÃ¼yle diplomasi, bir yÃ¶nÃ¼yle SilahlÄ± Kuvvetler, bir yÃ¶nÃ¼yle de kamuoyunun oluÅŸturulmasÄ± konusunda iyi planlanmÄ±ÅŸ bir operasyon olduÄŸu dikkat Ã§ekmektedir."