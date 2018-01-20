BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: YarÄ±n kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde basÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "Ä°lk aÅŸamasÄ± TSK hava unsurlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ, hedeflerin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± tahrip edilmiÅŸtir. YarÄ±n itibarÄ±yla geliÅŸmelere gÃ¶re kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecektir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu harekat TÃ¼rkiye'nin meÅŸruiyetini uluslararasÄ± hukuktan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bir harekattÄ±r. HarekatÄ±n adÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±dÄ±r. BarÄ±ÅŸ, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattÄ±r." dedi.
"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne halel getirmek deÄŸildir." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"YapÄ±lan iÅŸ; gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zdan, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndan son Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§erisinde Ã¼lkemize ve FÄ±rat KalkanÄ± sahasÄ±na yapÄ±lan tacizler ve buradaki kayÄ±plar, ayrÄ±ca sÄ±nÄ±r illerimizde yaÅŸayan sivillere yÃ¶nelik ataklarÄ±, terÃ¶r faaliyetlerini ortadan kaldÄ±rmak, bunun yanÄ± sÄ±ra da Afrin'de yaÅŸayan Arap, KÃ¼rt, TÃ¼rkmen kardeÅŸlerimizi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin baskÄ±sÄ±ndan, zulmÃ¼nden kurtarmak bu harekatÄ±n Ã¶nemli hedeflerinden bir tanesidir."
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Son Ã¼Ã§ yÄ±ldan beri bÃ¶lgede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n adeta zulÃ¼m seviyesi o kadar artmÄ±ÅŸtÄ±r ki 350 bin insan bÃ¶lgeden gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r ve Ã¼lkemize 350 bin KÃ¼rt kardeÅŸimiz gelip canlarÄ±nÄ± kurtararak burada yerleÅŸmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 'Afrin'de KÃ¼rtleri yok etmeye yÃ¶nelik bir operasyon yapÄ±lÄ±yor' gibi kara propagandalarÄ±nÄ±n asla ve asla gerÃ§ekle alakasÄ± yoktur. YapÄ±lan operasyon, KÃ¼rtleri de AraplarÄ± da masum insanlarÄ± da bu eli kanlÄ±, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtarmaktÄ±r." dedi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Allah MehmetÃ§iÄŸin, askerlerimizin yar ve yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun. Allah gÃ¼Ã§lerini, kuvvetlerini artÄ±rsÄ±n. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanÄ±mÄ±z ÅŸunu bilmelidir ki 80 milyon milletin duasÄ±, desteÄŸi, onlarÄ±n arkasÄ±ndadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bu operasyon Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ deÄŸerlendirildiÄŸi vakit Ã§ok Ã¶nemli bir operasyondur. AdÄ± dahi anlamlÄ±dÄ±r, kapsamÄ± dahi anlamlÄ±dÄ±r. Bir yÃ¶nÃ¼yle diplomasi, bir yÃ¶nÃ¼yle SilahlÄ± Kuvvetler, bir yÃ¶nÃ¼yle de kamuoyunun oluÅŸturulmasÄ± konusunda iyi planlanmÄ±ÅŸ bir operasyon olduÄŸu dikkat Ã§ekmektedir."
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, sadece terÃ¶ristler ile barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, bina, silah, araÃ§ ve gerecin hedef alÄ±narak, sivil ve masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterileceÄŸini sÃ¶yledi.
Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in camilerde yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okunup dualar edildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "Hedeflerin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± tahrip edilmiÅŸtir. YarÄ±n itibarÄ±yla geliÅŸmelere gÃ¶re kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecektir." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'na baÅŸladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu