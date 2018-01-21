01:06, 21 Ocak 2018 Pazar

Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ± iÃ§in Fetih Suresi okunup dualar ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Denizli ve AydÄ±n'da, Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in camilerde yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Pamukkale ilÃ§esinde 15 Temmuz DelikliÃ§Ä±nar Åžehitler MeydanÄ±'ndaki Yeni Cami'de yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okundu. Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun baÅŸarÄ± ile sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in din gÃ¶revlisinin rehberliÄŸinde ellerini semaya aÃ§arak dualar etti.

AYDIN

Tarihi Bey Camisi olmak Ã¼zere AydÄ±n'daki tÃ¼m camilerde, yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ± Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± Fetih Suresi okundu ve dua edildi.

Bey Camisi'nde de yatsÄ± namazÄ± kÄ±lan vatandaÅŸlar cami imamÄ± Mehmet Kurt Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Fetih Suresi'ni okuduktan sonra "Allah'Ä±m ÅŸu anda operasyonda bulunan MehmetÃ§ik'imize ve tÃ¼m gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimize gÃ¼Ã§ ve kuvvet ihsan eyle. OperasyonlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§mesini nasip eyle." ÅŸeklinde dua etti.

ÅžANLIURFA

ÅžanlÄ±urfa'da tarihi BalÄ±klÄ±gÃ¶l YerleÅŸkesi'ndeki Dergah Camisi'nde bir grup vatandaÅŸ bir araya geldi.

Cami imam hatibi Ä°brahim Onat'Ä±n okuduÄŸuÂ FetihÂ Suresi, cami hoparlÃ¶rlerinden yerleÅŸkenin tamamÄ±na duyuruldu. Bu sÄ±rada yerleÅŸkeyi gezen ziyaretÃ§iler de dua etti.