01:14, 21 Ocak 2018 Pazar

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar: Sadece terÃ¶ristler hedef alÄ±nacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca,Â Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n SilahlÄ± Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Akar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hudutlarda ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAÅž mensubu terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n bu Ã¶rgÃ¼tlerin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± icra etmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

"SÄ°VÄ°LLERÄ°N ZARAR GÃ–RMEMESÄ° Ä°Ã‡Ä°N HER TÃœRLÃœ DÄ°KKAT GÃ–STERÄ°LECEK"

HarekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik Ã¶zel kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesi'nin 51. maddesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±Â Ã§erÃ§evesinde ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olacak ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini belirten Akar, "HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece ama sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, bina, silah, araÃ§ ve gereÃ§ hedef alÄ±nacak. Sivil ve masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyet gÃ¶sterilecektir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

KonuÅŸmasÄ±nda SilahlÄ± Kuvvetler mensuplarÄ±na seslenen Akar, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Milletimiz ne zaman ihtiyaÃ§ duyduysa 'Peygamber ocaÄŸÄ±' olarak da adlandÄ±rÄ±lan SilahlÄ± Kuvvetlerimiz, kahraman SilahlÄ± Kuvvetler mensuplarÄ±, ordumuz, yani sizler, daima gÃ¶reve hazÄ±r oldunuz ve binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizin ÅŸanlÄ± timsali al bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ister kara vatan, ister mavi vatanda Ã¶zgÃ¼rce dalgalanmasÄ± iÃ§in gerektiÄŸi zaman gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼zÃ¼ siper ettiniz. 'Ã–lÃ¼rsek ÅŸehit, kalÄ±rsak gazi' anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu yolda hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmadan, Ã¼lkemizin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yurt iÃ§inde ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde kahramanca mÃ¼cadele ettiniz."

Akar, vatan ve millet iÃ§in, cumhuriyet iÃ§in SilahlÄ± Kuvvetler vazifesini yaparken, ÅŸehit olan tÃ¼m silah arkadaÅŸlarÄ±, gÃ¼venlik mensuplarÄ± ve korucularÄ± saygÄ±, minnet, ÅŸÃ¼kran ve rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tabii ÅŸu anda bile bazÄ± yaralÄ±larÄ±mÄ±z, gazilerimiz var onlara da saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. Kendilerine acil ÅŸifalar diliyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±m, sizlerin ÅŸanlÄ± tarihimizden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼Ã§, asil milletimizin sevgisi, gÃ¼veni ve duasÄ±yla bu gÃ¶revden de alnÄ±nÄ±zÄ±n akÄ±yla Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. Yolunuz, bahtÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k olsun."