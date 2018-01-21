Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar: Sadece terÃ¶ristler hedef alÄ±nacak

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca,Â Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n SilahlÄ± Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Akar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin hudutlarda ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAÅž mensubu terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n bu Ã¶rgÃ¼tlerin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± icra etmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â
HarekatÄ±n TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik Ã¶zel kararlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler SÃ¶zleÅŸmesi'nin 51. maddesinde yer alan meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±Â Ã§erÃ§evesinde ve Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olacak ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini belirten Akar, "HarekatÄ±n planlama ve icrasÄ±nda sadece ama sadece terÃ¶ristler ve bunlara ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, bina, silah, araÃ§ ve gereÃ§ hedef alÄ±nacak. Sivil ve masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyet gÃ¶sterilecektir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
KonuÅŸmasÄ±nda SilahlÄ± Kuvvetler mensuplarÄ±na seslenen Akar, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â
"Milletimiz ne zaman ihtiyaÃ§ duyduysa 'Peygamber ocaÄŸÄ±' olarak da adlandÄ±rÄ±lan SilahlÄ± Kuvvetlerimiz, kahraman SilahlÄ± Kuvvetler mensuplarÄ±, ordumuz, yani sizler, daima gÃ¶reve hazÄ±r oldunuz ve binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizin ÅŸanlÄ± timsali al bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ister kara vatan, ister mavi vatanda Ã¶zgÃ¼rce dalgalanmasÄ± iÃ§in gerektiÄŸi zaman gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼zÃ¼ siper ettiniz. 'Ã–lÃ¼rsek ÅŸehit, kalÄ±rsak gazi' anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu yolda hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan kaÃ§Ä±nmadan, Ã¼lkemizin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yurt iÃ§inde ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde kahramanca mÃ¼cadele ettiniz."
Akar, vatan ve millet iÃ§in, cumhuriyet iÃ§in SilahlÄ± Kuvvetler vazifesini yaparken, ÅŸehit olan tÃ¼m silah arkadaÅŸlarÄ±, gÃ¼venlik mensuplarÄ± ve korucularÄ± saygÄ±, minnet, ÅŸÃ¼kran ve rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Tabii ÅŸu anda bile bazÄ± yaralÄ±larÄ±mÄ±z, gazilerimiz var onlara da saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyoruz. Kendilerine acil ÅŸifalar diliyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±m, sizlerin ÅŸanlÄ± tarihimizden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¼Ã§, asil milletimizin sevgisi, gÃ¼veni ve duasÄ±yla bu gÃ¶revden de alnÄ±nÄ±zÄ±n akÄ±yla Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inancÄ±mÄ±z tamdÄ±r. Yolunuz, bahtÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k olsun."
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, sadece terÃ¶ristler ile barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, bina, silah, araÃ§ ve gerecin hedef alÄ±narak, sivil ve masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterileceÄŸini sÃ¶yledi.
Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in camilerde yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okunup dualar edildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "Hedeflerin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± tahrip edilmiÅŸtir. YarÄ±n itibarÄ±yla geliÅŸmelere gÃ¶re kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecektir." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'na baÅŸladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±
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BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu