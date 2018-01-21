01:27, 21 Ocak 2018 Pazar

Pentagon'dan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±





Pentagon, TSK'nÄ±n Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "gerilimin tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ±" mesajÄ± verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±Â (Pentagon), TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili "gerilimin tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ±" mesajÄ± verdi. Pentagon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adrian Rankine-Galloway, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada â€œBÃ¼tÃ¼n taraflara gerilimi tÄ±rmandÄ±rmamalarÄ± ve en Ã¶nemli gÃ¶rev olan DEAÅž'Ä± ortadan kaldÄ±rmaya yÃ¶nelmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadesine yer verdi. Rankine-Galloway, "TÃ¼rkiye'nin ABD tarafÄ±ndan da terÃ¶r listesine alÄ±nan PKK hakkÄ±ndaki kaygÄ±larÄ±nÄ± anlÄ±yoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek saÄŸlamÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

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