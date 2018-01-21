01:51, 21 Ocak 2018 Pazar

TÃ¼rkiye, Suriyeâ€™ye Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdi





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n,Â Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±ndaÂ notaÂ verdiÄŸi bildirildi.Â Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriye'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda nota verildi.Â TÃ¼rkiye'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM GÃ¼venlik Konseyi DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Kazakistan'Ä±n temsilcisine harekatÄ±n amacÄ± ve hukuki dayanaÄŸÄ± hakkÄ±nda mektupla yazÄ±lÄ± olarak bilgi verildi.Â BM GÃ¼venlik Konseyi'nin daimi Ã¼yeleri ABD, Rusya, Ä°ngiltere, Fransa ve Ã‡in'in TÃ¼rkiye'deki misyon ÅŸefleri, Afrin harekatÄ± hakkÄ±nda bilgilendirilmek Ã¼zere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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