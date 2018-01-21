IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani'den BaÄŸdat'ta 'sÃ¼rpriz ziyaret'

IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, aralarÄ±nda yardÄ±mcÄ±sÄ± Kubat Talabani'nin de bulunduÄŸu bir heyetle sÃ¼rpriz ÅŸekilde BaÄŸdat'a geldi.
Ä°badi'nin basÄ±n ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede BaÄŸdat ile Erbil arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n anayasa Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.Â
IKBY'deki havalimanlarÄ± ile sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda merkezi yÃ¶netimin otoritesinin yeniden saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ä°badi, "HavalimanlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n tamamen merkezi yÃ¶netime devredilmesi iÃ§in ilgili komiteler Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n da tÃ¼mÃ¼yle merkezi yÃ¶netimin kontrolÃ¼nde olmasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°badi ayrÄ±ca, IKBY sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n anayasa Ã§erÃ§evesinde korunmasÄ± gerektiÄŸini belirtirken, buradan gerÃ§ekleÅŸtirilecek petrol ihracatÄ±nÄ±n da merkezi hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± ve gelirlerinin BaÄŸdat'a teslim edilmesi gerektiÄŸini ifade etti.
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