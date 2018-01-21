02:08, 21 Ocak 2018 Pazar

Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± lider Wilders'den Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri





Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± PVV lideri Wilders ve destekÃ§ileri, Ä°slam'a ve Ã¼lkenin hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin(PVV) Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± lideriÂ Geert WildersÂ ve destekÃ§ileri,Â Ä°slam'a ve Ã¼lkenin hÃ¼kÃ¼metine karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Rotterdam'da yapÄ±lan gÃ¶steriye Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± BatÄ±'nÄ±n Ä°slamlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± Vatansever AvrupalÄ±lar (PEGIDA) hareketi, BelÃ§ika'dan Flaman Ã‡Ä±karlarÄ± Partisi ve Ã¼lkedeki diÄŸer aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± grup Ã¼yesi yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Wilders, gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Hollanda'yÄ± yeniden fethetmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Hollanda bizim. TÃ¼rkiye'de, Fas'ta ya da Arabistan'da yaÅŸamÄ±yoruz. BurasÄ± Rotterdam. Hollanda Ä°slam devleti deÄŸil." dedi. BazÄ± gÃ¶stericiler, Ä°slam ve hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sloganlar yazdÄ±klarÄ± dÃ¶vizler ve Hollanda bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±. "HOLLANDA HEPÄ°MÄ°ZÄ°N" PANKARTIYLA WÄ°LDERS'E TEPKÄ° TÃ¼rklerin kurduÄŸuÂ Denk PartisiÂ Ã¼yeleri ise "Hollanda hepimizin" pankartÄ± aÃ§arak Wilders'a karÅŸÄ± tepkilerini gÃ¶sterdi. Denk Partisi kurucularÄ±ndan milletvekili SelÃ§uk Ã–ztÃ¼rk, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Wilders, Rotterdam'da insanlarÄ± ayrÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ama Denk partisi tam tersine insanlarÄ± birleÅŸtirmek istiyor. Buradaki Ä±rkÃ§Ä±lara ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ± dik durduÄŸumuzu gÃ¶steriyoruz. Tam karÅŸÄ±larÄ±nda duruyoruz. Hep burada olacaÄŸÄ±z ve vatandaÅŸÄ±n hakkÄ±nÄ± savunmaya devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±. Ã‡ok sayÄ±da polisin gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steri olaysÄ±z sona erdi.

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