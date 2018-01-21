Kilis'inÂ Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndanÂ Suriye'ninÂ AzezÂ bÃ¶lgesineÂ askeri araÃ§ sevkiyatÄ±Â yapÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli birliklerden peyder pey sevk edilen, Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (ZPT) ile obÃ¼s yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlar Kilis'e ulaÅŸtÄ±.
Kent merkezinden eskort eÅŸliÄŸinde Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na yÃ¶nlendirilen askeri araÃ§lar,Â Halep'inÂ Azez lÃ§esine doÄŸru geÃ§iÅŸ yaptÄ±.
Bu aradaÂ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n Kilis-Ä°slahiye-Hatay hattÄ±ndaki bazÄ± bÃ¶lgelerden zaman zaman taciz ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TSK unsurlarÄ±nÄ±n da misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
AydÄ±n, Ä°zmir, MuÄŸla, BalÄ±kesir ve Bursa'dan getirilen toplam 190 devenin mÃ¼cadele ettiÄŸi etkinlikte, 95 gÃ¼reÅŸ yapÄ±ldÄ±
Suriye tarafÄ±ndan birkaÃ§ dakika arayla ateÅŸlendiÄŸi belirtilen roketler, Kilis kent merkezinde bir mahalleye isabet etti
Kilis'te, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi olarak belirlendi.
Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ä°stanbul TemsilciliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Suriyeâ€™nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na Zeytin DalÄ± harekatÄ± hakkÄ±nda nota verdiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, sadece terÃ¶ristler ile barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak, bina, silah, araÃ§ ve gerecin hedef alÄ±narak, sivil ve masum kiÅŸilerin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dikkat ve hassasiyetin gÃ¶sterileceÄŸini sÃ¶yledi.
Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in camilerde yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ± Fetih Suresi okunup dualar edildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin, "Hedeflerin neredeyse tamamÄ±na yakÄ±nÄ± tahrip edilmiÅŸtir. YarÄ±n itibarÄ±yla geliÅŸmelere gÃ¶re kara unsurlarÄ±mÄ±z da gerekli faaliyetleri icra edecektir." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'a mensup terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek Ã¼zere 'Zeytin DalÄ± HerakatÄ±'na baÅŸladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birliklerin bir kÄ±smÄ±, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n iÅŸgal ettiÄŸi alanlara girmeye baÅŸladÄ±
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ve KÄ±rÄ±khan ilÃ§eleri arasÄ±nda sÄ±nÄ±r hattÄ±nda uÃ§ak sesleri duyuluyor.
Operasyonda 23 yabancÄ± uyruklu yakalanÄ±rken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tutuklandÄ±
Hatay'Ä±n Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri araÃ§lar ile iÅŸ makineleri sevk edildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, "Bazen Ã¶zenti, bazen dikkatsizlik, bazen bilmemezlik maalesef dilimizin ciddi ÅŸekilde Ä°ngilizce'nin tasallutu altÄ±na girmesine sebep oldu. Buna karÅŸÄ± direnmeliyiz. Dilimizi, Ã¶zellikle bizdeki Ã§ok gÃ¼zel kelimeleri bÄ±rakÄ±p da Ä°ngilizce kelimeleri kullanma hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kurtarmamÄ±z gerekiyor" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen tÄ±rlar, KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda 15, Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda ise 7 kilometrelik kuyruk oluÅŸturdu