02:24, 21 Ocak 2018 Pazar

Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi





Kilis'in Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kilis'inÂ Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndanÂ Suriye'ninÂ AzezÂ bÃ¶lgesineÂ askeri araÃ§ sevkiyatÄ±Â yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), hudut gÃ¼venliÄŸi ve bÃ¶lgede istikrarÄ± saÄŸlamak maksadÄ±yla, Suriyeâ€™nin kuzeybatÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeÅŸ bÃ¶lge halkÄ±nÄ± bunlarÄ±n baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak Ã¼zere baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli birliklerden peyder pey sevk edilen, Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± (ZPT) ile obÃ¼s yÃ¼klÃ¼ tÄ±rlar Kilis'e ulaÅŸtÄ±. Kent merkezinden eskort eÅŸliÄŸinde Ã–ncÃ¼pÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na yÃ¶nlendirilen askeri araÃ§lar,Â Halep'inÂ Azez lÃ§esine doÄŸru geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Bu aradaÂ Afrin'deki Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n Kilis-Ä°slahiye-Hatay hattÄ±ndaki bazÄ± bÃ¶lgelerden zaman zaman taciz ateÅŸi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±rda konuÅŸlu TSK unsurlarÄ±nÄ±n da misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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